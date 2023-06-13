Путин рассказал о наказании для виновного в сожжении Корана в Волгограде

Не только расследование уголовного дела о поджоге Корана передано чеченским следователям, но и для отбывания наказания виновный будет направлен в колонию в одном из мусульманских регионов, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов России с преимущественно мусульманским населением», – цитирует ТАСС Путина.

Напомним, жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины, доставили в СИЗО в город Грозный.

Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело Журавеля, было передано для дальнейшего расследования следователям Чеченской Республики.

Минюст предложил отправить сжегшего Коран отбывать срок в мусульманский регион.