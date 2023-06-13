Лукашенко назвал оружие победы

Лукашенко рассказал, без чего не будет победы на фронте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время посещения предприятия военно-промышленного комплекса в Минской области о востребованности и своевременности налаживания собственного производства боеприпасов, без которых не будет победы на фронте.

Лукашенко подчеркнул, что речь не идет о том, что не нужно производить дорогостоящее высокоточное вооружение. Речь идет о том, что без собственного более простого вооружения «никакой победы на фронте не будет», видео с выступлением Лукашенко опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

По его словам, также востребованы, например, реактивные системы залпового огня «Шквал», которые решают большие проблемы на фронте. Соответственно необходимы и боеприпасы к ним.

Поэтому по поручению Лукашенко в очень сжатые сроки было организовано собственное серийное производство боеприпасов и в скором времени оно должно развернуться на полную мощность.

«Выйдем на 10-12 тыс. У нас же «диктатура» и, если жимануть, то и 15 тыс. Дмитрий Александрович Пантус соберет», – заметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине продемонстрировала, что западная военная техника не такая неуязвимая, как принято считать.