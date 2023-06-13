Лукашенко назвал оружие победы

Взгляд
13 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

Визит Блинкена в Китай вновь оказался под угрозой из-за шпионского скандала REUTERS/Jason Lee
Крайне неприятная для США информация вброшена в СМИ всего за несколько дней до визита главы Госдепа в Пекин. Утверждается, что Китай располагает на Кубе некой «разведывательной базой», способной следить за Юго-Востоком США. И хотя все причастные стороны это опровергают, американская реакция оказалась очень нервной. Почему происходящее в любом случае идет на пользу России? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...
Перейти в раздел…

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

Перейти в раздел…

Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
Подробности...

Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
Подробности...

МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
    Путин денонсировал договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу ВКС России нанесли групповые удары по резервам ВСУ Лукашенко назвал оружие победы Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
    Рогов рассказал о боях в районе Времевского выступа Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Макаровки в ДНР Путин провел встречу с военными корреспондентами Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
    Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Макаровки в ДНР Киевский министр рассказал о требовании Запада убивать больше россиян на Украине Дания решила приобрести партию подлодок для «сдерживания ВМФ России» на Балтике В России предложили ввести рейтинг отелей

    Главная тема


    Политолог Суслов: Китай ведет гибкую политику для создания своей военной инфраструктуры за рубежом

    неожиданная просьба


    Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС

    американские сми


    США решили передать Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

    срок в колонии


    Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО

    Видео

    прославление нацистов


    Евреи нашли способ мести убийцам советских граждан в Литве

    российское судно


    Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

    транспортный самолет


    Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

    военная логистика


    Какие уроки Пентагон извлек из СВО

    истребители танков


    Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

    дикое поле


    Тимофей Бордачёв: Как размывается цивилизация вокруг России

    кому выгодно


    Сергей Миркин: Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

    книжный фестиваль


    Игорь Караулов: «Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

    карикатура


    У Зеленского диагностирован «контрнаступ головного мозга»

    Лукашенко назвал оружие победы

    Лукашенко рассказал, без чего не будет победы на фронте
    		   
    13 июня 2023, 17:31
    Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время посещения предприятия военно-промышленного комплекса в Минской области о востребованности и своевременности налаживания собственного производства боеприпасов, без которых не будет победы на фронте.

    Лукашенко подчеркнул, что речь не идет о том, что не нужно производить дорогостоящее высокоточное вооружение. Речь идет о том, что без собственного более простого вооружения «никакой победы на фронте не будет», видео с выступлением Лукашенко опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

    По его словам, также востребованы, например, реактивные системы залпового огня «Шквал», которые решают большие проблемы на фронте. Соответственно необходимы и боеприпасы к ним.

    Поэтому по поручению Лукашенко в очень сжатые сроки было организовано собственное серийное производство боеприпасов и в скором времени оно должно развернуться на полную мощность.

    «Выйдем на 10-12 тыс. У нас же «диктатура» и, если жимануть, то и 15 тыс. Дмитрий Александрович Пантус соберет», – заметил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине продемонстрировала, что западная военная техника не такая неуязвимая, как принято считать.

    Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
    Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
    		   
    13 июня 2023, 08:19
    Фото: GEORGE NIKITIN/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.

    Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».

    Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.

    Коментарии (17)
    Минобороны показало трофейные танки Leopard
    Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
    		   
    13 июня 2023, 11:33
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алина Власенко

    Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

    На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.

    При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.

    Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.

    Коментарии (16)
    Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
    Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
    		   
    13 июня 2023, 10:08
    Фото: Thomas Imo/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.

    Коментарии (37)
    В США допустили полное вымирание украинского народа
    American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
    		   
    12 июня 2023, 18:35
    Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.

    Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».

    При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.

    По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.

    Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.

    Коментарии (35)
    ВС России уничтожили под Артемовском отступающую технику ВСУ
    Бойцы Северного флота ВМФ России уничтожили под Артемовском отступающие после неудачной атаки бронетранспортеры ВСУ

    13 июня 2023, 02:59

    Текст: Антон Никитин

    Бойцы 200-й бригады Северного флота ВМФ России поразили отступающие после неудачной атаки на Артемовском направлении бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видеозаписи.

    На видеозаписи можно увидеть, как артиллеристы Северного флота ВМФ России метким выстрелом попадают в бронемашину Вооруженных сил Украины, пытающуюся быстро покинуть местность. После попадания снаряда в бронетранспортере ВСУ начинается пожар и он останавливается. В задней части украинской бронемашины открывается десантный отсек и военнослужащие ВСУ начинают выпрыгивать на землю. В этот момент прямо в открытый десантный отсек с пехотой противника попадает ракета, передает РИА «Новости».

    Накануне ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском.

    Коментарии (11)
    Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева

    12 июня 2023, 21:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.

    Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».

    НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.

    По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».

    Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.

    Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.

    Коментарии (37)
    «Миротворец» заявил о «ликвидации» Берлускони

    12 июня 2023, 20:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский скандальный сайт «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда) внес бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в список «ликвидированных» после его смерти.

    На профиле Берлускони на сайте указано, что политик «ликвидирован», передает RT.

    Бывший премьер Италии записан на «Миротворце» как пособник «российско-фашистских захватчиков и террористов».

    Бывший премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.

    Коментарии (26)
    Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине
    Президент Сербии Вучич: ВСУ только начали наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди
    		   
    13 июня 2023, 00:46
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    Вучич заявил в эфире телеканала «Хэппи», что очень обеспокоен ситуацией на Украине. Он выразил опасение, что дальнейшая эскалация еще впереди, передает ТАСС.

    По словам президента Сербии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Он также выразил мнение, что русский ответ также, вероятно, не будет слабым, «если у них останутся силы».

    Вучич вновь отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте отказа Белграда от присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, по его словам, нервозность на международной арене вызывает уничтожение западных вооружений.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ.

    Коментарии (25)
    Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России
    Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России
    		   
    12 июня 2023, 19:27
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион», находясь на Красной площади, где прошел большой праздничный концерт в честь Дня России.

    «Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион».

    «Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он.

    «Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник.

    «День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев.

    В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.


    Коментарии (31)
    В плен российским силам сдались два экипажа украинских БМП
    Российским силам под Авдеевкой сдались в плен два экипажа украинских БМП

    13 июня 2023, 08:59

    Текст: Алина Власенко

    В плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые, сообщил представитель в силовых структурах региона.

    По словам правоохранителей, с российскими силами в районе Авдеевки связался командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать помощь его раненым солдатам. По словам военного, командование бригады отказалось их эвакуировать.

    Украинский командир также попросил обеспечить безопасный коридор, так как сдача его подразделения в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две БМП-1, передает ТАСС.

    Операция прошла успешно. В плен сдались десять украинских солдат, в том числе тяжелораненые. В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории республики.

    Коментарии (29)
    L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС
    		   
    13 июня 2023, 15:50
    Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французский лидер Эммануэль Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС, утверждает источник издания L’Opinion.

    Макрон в ходе телефонной беседы с Рамафосой 3 июня обсуждал возможность своего участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, утверждают собеседники L’Opinion, передает ТАСС.

    Президент ЮАР якобы не ожидал этой просьбы, он решил взять паузу для обсуждения ситуации с партнерами по БРИКС.

    В скором времени в ЮАР ожидается визит французского министра иностранных дел Катрин Колонна.

    Коментарии (50)
    Написание фамилий помешало Нидерландам применить санкции к россиянам
    NOS: написание фамилий помешало Нидерландам применить санкции к россиянам

    12 июня 2023, 20:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Часть голландских банков не может отследить российские активы для их заморозки по санкциям из-за ошибок в написании фамилий, говорится в исследовании Центрального банка Нидерландов (De Nederlandsche Bank).

    Центробанк страны провел проверку 31 финансового учреждения и установил, что треть из них не может найти все банковские счета и другие активы российских граждан, попавших под санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

    Нередко загвоздка заключается в написании фамилий, к примеру, фамилия российского президента на английском пишется как Putin, тогда как на голландском – Poetin.

    Адвокат Хелен Овер де Линден назвала это «детсадовскими ошибками», имена и фамилии в санкционных списках приводятся на английском, голландском, русском, украинском, и, «возможно, еще как-то».

    Российские активы на 6 млн евро заморозили в первый месяц после объявления санкций в 2022 году, до лета 2022 года в Нидерландах заморозили еще 634 млн евро, и за год сумма возросла лишь до 644,5 млн евро.

    Коментарии (3)
    Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
    Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
    		   
    13 июня 2023, 13:25
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Вера Басилая

    Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.

    В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».

    По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов  – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».

    Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.

    Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.

    Коментарии (26)
    Источник в ВСУ указал на большие потери Украины на Запорожском направлении
    Economist: ВСУ понесли большие потери на Запорожском направлении

    12 июня 2023, 20:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Запорожском направлении понесла тяжелые потери – десятки солдат и много единиц техники, заявил военный источник в ВСУ журналу Economist.

    Атака в направлении Орехово-Токмак проходит тяжело, ВСУ несут значительные потери в бронетехнике и живой силе, они исчисляются десятками, сказал собеседник Economist, передает РИА «Новости».

    Источник в военной разведке ВСУ пояснил, что российские укрепления и подразделения радиоэлектронной борьбы составляют значительные трудности для украинских войск.

    На ход наступления также влияет погода – большую часть начавшейся недели будут идти дожди.

    Коментарии (8)
    Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
    Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
    		   
    13 июня 2023, 14:25
    Фото: Mykola Tys/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».

    По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.

    Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.

    Коментарии (20)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •