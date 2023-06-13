Лукашенко указал на уязвимость западной военной техники

Лукашенко: Танки Leopard уничтожаются так же, как и советские

Спецоперация на Украине продемонстрировала, что западная военная техника не такая неуязвимая, как принято считать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о необходимости собственного производства боеприпасов, отметив, что танки Leopard и американские БМП Bradley «уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП». По этой причине, добавил Лукашенко, на фронте есть большая востребованность в модернизированных РСЗО «Град», «Шквал» и «Смерч», пишет издание «СБ. Беларусь сегодня».



Белорусский президент назвал правильным решение Минска отказаться от производства дорогостоящего вооружения и сфокусироваться на производстве автоматов, пулеметов, гранатометов и боеприпасов. По его словам, «техника техникой, но нужны боеприпасы для нее».

Ранее в Минобороны сообщили, что дневные потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.