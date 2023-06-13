Путин рассказал о попытках наступления ВСУ во вторник

Украинские военные попытались во вторник провести ряд атак на нескольких направлениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

«На шахтерском направлении с утра прямо атака, до 100 человек личного состава, четыре танка, две бронемашины; на времевском направлении тоже несколько бронемашин», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что атака проводилась по нескольким направлениям, уничтожено несколько танков, бронемашин, нанесено огневое поражение по личному составу.

«До переднего края (украинские силы) не дошли», – отметил президент.

По его словам, ни на одном из участков ВСУ не преуспели, но сами понесли большие потери.

Также глава государства отмечал, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.