В Молдавии испугались возможных требований Газпрома по выплате долга

Представитель «Энергокома» Слусарь: Газпром может потребовать от Молдавии выплатить долг

Газпром в ближайшее время может потребовать от Молдавии выплатить исторический долг, добавив к нему долг непризнанного Приднестровья, считает член наблюдательного совета закупающего газ для республики государственного предприятия «Энергоком» Александр Слусарь.

Виновником сложившейся ситуации Слусарь назвал бывшего вице-премьера Андрея Спыну, который в 2021 году подписал соглашение с Газпромом, где были оговорены сроки выплаты долга, передает ТАСС.



В этой связи, указал Слусарь, Молдавии следует ждать исполнительных листков от арбитража Санкт-Петербурга о взыскании так называемых исторических долгов. Он также не исключил, что Газпром «добавит долги левого берега к долгам правого берега».

Напомним, одними из условий, на которых Газпром согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Долг «Молдовагаза» перед Газпромом составляет 590 млн долларов.