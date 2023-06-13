Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2

Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России

Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России

Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион», находясь на Красной площади, где прошел большой праздничный концерт в честь Дня России.

«Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион».

«Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он.

«Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник.

«День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев.

В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.



