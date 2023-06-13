|
|
Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ
Колонна для переработки дизельного топлива загорелась на территории Краснодарского НПЗ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Возгорание колонны для переработки дизельного топлива произошло на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, огонь ликвидирован на площади 20 кв. метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Во вторник около 6.00 на территории Краснодарского НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива на площади 20 кв. метров.
В 7.54 пожар полностью ликвидирован, передает РИА «Новости».
В ликвидации пожара участвовали 131 человек и 26 единиц техники. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком
Операторы 110-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100-я бригада Народной милиции ДНР) уничтожили с помощью дронов антенны американских спутников Starlink.
Украинские военные ориентировались с помощью системы Starlink на местности в Красногоровке, с помощью нее осуществлялось управление, говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уничтожением антенн занимались дроны проекта «РойVOZмездия».
Ранее сообщалось, что украинские катера, напавшие на корабль «Приазовье» Черноморского флота России, были произведены в одной из западных стран, ими управляли через модули Starlink.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Россиянина убили в центре Стамбула
В центре Стамбула российский турист Вячеслав Нечипорук погиб в результате конфликта, его пырнули ножом, сообщает турецкая газета Haberturk.
Инцидент произошел в районе Таксим. Нечипорук вступил в конфликт с четырьмя людьми, ему нанесли ножевое ранение, в результате которого он умер, передает RT со ссылкой на Haberturk.
По данным правоохранителей, россиянин и нападавшие поссорились, подозреваемых задержали. Там уточнили, что пострадавшего успели доставить в больницу, но он там скончался.
Генеральное консульство России находится в контакте с турецкой полицией.
Осенью 2022 года турецкие правоохранители заподозрили россиянина в убийстве родителей во время отдыха в Анталье.
В США допустили полное вымирание украинского народа
American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.
Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».
При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.
По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.
Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.
Путин пошутил над Эрнстом за шампанским
Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.
Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости».
«Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту.
«Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал.
«Боится, развяжет его», – пошутил Путин.
На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли».
«Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент.
Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
«Миротворец» заявил о «ликвидации» Берлускони
Украинский скандальный сайт «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда) внес бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в список «ликвидированных» после его смерти.
На профиле Берлускони на сайте указано, что политик «ликвидирован», передает RT.
Бывший премьер Италии записан на «Миротворце» как пособник «российско-фашистских захватчиков и террористов».
Бывший премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.
Умер Сильвио Берлускони
|
|
Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни, сообщили СМИ.
Как пишет Corriere della Sera, Берлускони умер в больнице в Милане, передает ТАСС.
Отмечается, что в медучреждение съехались все пять его детей. Первые соболезнования близким политика начали поступать от соратников и политических оппонентов.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники «Сан-Раффаэле», где он находился более одного месяца.
Напомним, СМИ сообщили, что госпитализированному с пневмонией в Милане Берлускони диагностировали лейкемию. В апреле стало известно, что форма хронической лейкемии, от которой страдает экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Изначально был удачливым бизнесменом, в 1994 году, после периода успешной предпринимательской деятельности в сфере строительства и телекоммуникаций, будучи миллионером, Берлускони начал политическую карьеру, трижды возглавлял правительство. После второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным до сих пор в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранявшим пост на протяжении всего установленного пятилетнего срока. В третий раз Берлускони становился премьером в 2008 году.
Всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели, что не помешало ему стать, как говорили, «адвокатом России». В годы его правления «Группа семи» расширилась за счет России до «восьмерки». Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне Берлускони выстроил дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Долгие годы Берлускони был владельцем футбольного клуба «Милан», а недавно купил «Монцу», которую вывел в серию А.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России
Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России
|
|
Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион», находясь на Красной площади, где прошел большой праздничный концерт в честь Дня России.
«Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион».
«Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он.
«Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник.
«День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев.
В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех»
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»
|
|
Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой.
«Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент.
В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты.
Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность.
«Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин.
Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому.
Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков.
Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь.
В Екатеринбурге на месте массовой драки нашли два тела
Екатеринбуржцы нашли на улицах города тела двух мужчин, местные СМИ со ссылкой на очевидцев из числа горожан заявляют, что на этом месте якобы произошла массовая драка.
Тела нашли в Юго-Западном районе Екатеринбурга, очевидцы уверяют, что оба погибли в результате массовой драки, передает E1.RU.
Отмечается, что эпизод попал на камеры видеонаблюдения – камеры засняли, как участники драки разбегаются после потасовки.
Один из собеседников издания заявил, что около пяти человек пинали автомобиль, и одного мужчину пырнули ножом.
Российские блогеры отреагировали на смерть Берлускони
|
|
Российские блогеры назвали бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони императором публичного пространства, личностью, способной пробивать стены как в бизнесе, так и в политике.
«В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере. Он даже оплатил свою учебу в университете с помощью пения и игры на музыкальных инструментах на круизных судах. Позднее он вернулся в музыку, но уже как автор слов песен на неаполитанском языке. В 2003 году к приезду Владимира Путина Берлускони написал песню «Я всегда думаю о тебе». Во время встречи Берлускони исполнил несколько неаполитанских песен: ’O Sole Mio, Torna a Surriento, I' te vurria vasa, арии из опер «Тоска» и «Турандот», а также «Я всегда думаю о тебе». Рассуждая о смерти, Берлускони сказал с присущим ему сардоническим юмором: «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем – а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!» – сообщается в Telegram-канале «Небожена».
В Telegram-канале «Россия в глобальной политике» авторы называют Сильвио Берлускони одним из самых ярких и зажигательных европейских политиков конца ХХ – начала XXI веков, неутомимым и даже одержимый бонвиваном, «способным пробивать стены как в бизнесе, так и в политике».
«Император публичного пространства, очень рано понявший неоценимую важность контроля над информацией и образами. Берлускони восторгались и ненавидели, всеми силами пытались устранить, но тщетно, он восставал как Феникс», – пишут блогеры.
«Вопреки расхожей репутации, он был довольно эффективным премьером, сделавшим много для Италии. До последних дней он сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Его будет не хватать на фоне унылого ландшафта современной политики. R.I.P», – пишет «Россия в глобальной политике».
Экономист Антон Любич назвал Берлускони настоящей личностью с мнениями, взглядами, позицией.
«Личность, лишенная подленького страха их высказывать и бросаться в извинения и «вы-меня-не-так-поняли» при первом же окрике, столь свойственных тефлоновым подделкам, заполонившим современную политику. Личность, вызывающая уважение, а не брезгливость, как эти тефлоновые манекены. Всегда его уважал. Как человека, сделавшего себя с нуля, поднявшегося на вершину с бедных миланских окраин. Как верного католика, не впавшего в грех гордыни и помнящего о Боге, хотя сделал себя с нуля. Как юриста, как предпринимателя, как политика... R.I.P», – почтил память Берлускони Любич.
Писатель Марина Юденич рассказала о его любви к женщинам.
«Деньги, футбол, власть следовали потом. Именно в таком порядке. Россию он тоже любил, и она платила ему взаимностью.
А еще он подрабатывал певцом на круизном лайнере, чуть не стал жертвой маньяка и бесчисленное множество раз представал перед судом, но всякий раз выходил сухим из воды. По-моему, его жизнь удалась вполне.
Прощайте, дон Берлускони!» – написала она в блоге.
Ранее СМИ сообщили, что ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни.