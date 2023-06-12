В ЕС захотели хранить газ на Украине

Bloomberg: В ЕС обсуждают возможность задействования украинских ПХГ, несмотря на боевые действия

Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, поскольку они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными, сообщило агентство Bloomberg.

Мощности хранилищ ЕС приблизились к предельным, они заполнены более чем на 70%, поэтому трейдеры считают риск оправданным. По их мнению, хранение топлива на территории Украины может предотвратить перенасыщение газохранилищ в Европе в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Немецкая энергетическая компания RWE отметила, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.

Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Однако, как отмечает агентство, страховщики избегают иметь дела с Украиной. Евросоюзу предстоит предоставить гарантии безопасности объектов в случае готовности трейдеров к хранению газа на территории Украины.

Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%.