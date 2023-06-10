Эксперт: В Белгородской области работает вся система безопасности

Эксперт Мартынов: Визит Кириенко в Белгородскую область говорит о должном уровне безопасности в регионе

Система безопасности в Белгородской области работает, российские спецслужбы прекрасно справляются с этой задачей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В субботу Белгородскую область посетил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Как бы ни пытались ставить под сомнение безопасность в Белгородской области разными провокациями, терактами и диверсионными актами – вся система безопасности так или иначе работает», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Субботний визит Кириенко – это ответ и тем, кто в соцсетях требовал «освободить Белгородскую землю», намекая на сложившуюся в регионе обстановку в связи обстрелами со стороны Украины. «Все домыслы, тиражируемые разнообразными Telegram-каналами и прочими сомнительными источниками, распространяются ради того, чтобы мы с вами сейчас ставили под сомнение систему безопасности в регионе», – пояснил Мартынов.

По его словам, среди крупных и успешных стран мира мало найдется тех, которые не подвергались бы террористическим атакам. «Терроризм – это чума XXI века. Но что ж теперь – не посещать свои регионы и не бороться с терроризмом? В России есть службы, которые должны и прекрасно занимаются этим», – сказал эксперт.

В субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Белгородскую область. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, Кириенко побывал в Шебекино и других населенных пунктах округа.

По информации губернатора, в городе, который неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, остаются 2703 человека. Волонтеры и администрация снабжают их всеми необходимыми продуктами и водой. Гладков также рассказал о том, что они с представителем администрации президента уговаривают жителей уехать в Белгород, но люди в основном отказываются.

Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, Сергей Кириенко и генсек партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетили место боевого слаживания белгородской самообороны. «Выслушали доклад командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане, посмотрели уровень готовности, еще раз убедились, что у нас очень высокий уровень, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи», – пишет Гладков.

Накануне Кириенко посетил передовые позиции в Донецкой народной республике. А ранее побывал на затопленной в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области: городах Голая Пристань и Алешки.