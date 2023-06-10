Кириенко приехал в Шебекино на границе Белгородской области

Кириенко посетил Шебекино и пообщался с жителями и охраняющими город военными

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Шебекино и пообщался с жителями и охраняющими город военными, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что регион с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам Гладкова, Кириенко вместе с губернатором Белгородской области посетили город Шебекино и населенные пункты Шебекинского округа, где пообщались с жителями. Глава региона уточнил, что в Шебекино остается 2703 человека, администрация и волонтеры подвозят в город гуманитарную помощь – воду и необходимые продукты питания.

Гладков заверил, что власти продолжают попытки уговорить оставшихся жителей Шебекино поехать в Белгород, но, как отметил глава региона, «у каждого своя история».

Так, по словам губернатора, пожилой мужчина рассказал, что у него болеет супруга и ей нужны лекарства, однако при этом он категорически отказался от предложения властей перевести их в больницу, попросив только лекарства. Гладков пообещал обязательно выполнить просьбу и выразил надежду, что они изменят свое решение.

Глава региона рассказал, что в другом районе Шебекино местный житель отказался уезжать из-за шести кошек, одна из которых недавно окотилась и принесла четырех котят. Гладков заверил, что глава округа привезет корм для животных. Губернатор Белгородской области также рассказал про бабушку, которая наотрез не хочет уезжать из любимого и дорогого Шебекино, говорит: «Это мое родное место».

Глава региона отметил, что посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей в Шебекино пока не удается. Он заверил, что власти приступят к восстановительным работам города сразу же, как только позволит оперативная обстановка.

Губернатор рассказал, что после Шебекино они заехали в Новую Таволжанку, где тоже остаются люди, порядка 170 человек, которые по разным причинам не хотят покидать дома. Он отметил, что к местным жителям с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтеры, привозя воду и продукты, стараются убеждать каждого жителя временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе.

Гладков также рассказал, что вместе с Сергеем Кириенко и генеральным секретарем партии «Единая Россия» Андреем Турчаком совершили поездку на место боевого слаживания белгородской самообороны, где выслушали доклад командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане, посмотрели уровень готовности, еще раз убедились в высоким уровне, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи.

Еще одной точкой рабочей поездки, по словам главы региона, стал Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, в котором с начала недели стартовал учебный процесс для второй смены. Гладков сообщил, что вместе с Кириенко и Турчаком посмотрел, как школьники на полигоне выполняют нормативы по огневой подготовке, тактической медицине и тактико-специальной подготовке.

Губернатор Белгородской области назвал занимающихся в Центре школьников настоящими мужчинами. Он также обратил внимание на множество девочек в Центре. «Как инструкторы говорят, они зажигают так, что мальчишки некоторые не успевают», – отметил Гладков. Глава региона рассказал, что записать в Центр своего ребенка родители могут в отделе духовно-нравственного и патриотического воспитания Министерства по делам молодежи.

Накануне при обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.