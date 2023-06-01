Пушилин: Начало современному конфликту на Украине было положено после смерти Сталина

Врио главы ДНР Пушилин: Предпосылки к конфликту на Украине начались еще после смерти Сталина

Предпосылки к современному конфликту на Украине возникли не в 2014 году, а после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, считает врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам политика, неверно считать, что предпосылки к конфликту на Украине начались в 2014 году. Пушилин уверен, что все «началось после смерти Сталина, когда Хрущев пришел к власти». Политик уверен, что именно тогда были реабилитированы «пособники фашистов», которые смогли перебраться жить в страны Запада.



По мнению Пушилина, после развала СССР у украинских националистов появился шанс взять реванш, передает ТАСС.

Пушилин также подчеркнул, что родным языком для жителей ДНР является русский, в то время как в Херсонской и Запорожской областях многие жители разговаривают на украинском языке. По мнению Пушилина, этим людям не стоит «навязывать русификацию».

Ранее историк Владимир Шаповалов и политолог Олег Матвейчев, комментируя 100-летнюю годовщину образования СССР в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, заявили, что в результате образования СССР произошла большая трагедия для русского народа – его разделили. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая исконно русские земли в состав России.