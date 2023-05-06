Западные самолеты стали чаще наводить оружие на российские в Сирии

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 03:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Западные самолеты стали чаще наводить оружие на российские в Сирии
Офицер ЦПВС в Сирии Гуринов сообщил об участившихся случаях активации западных боевых систем наведения на самолеты ВКС
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Участились случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов западной коалиции на самолеты ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Российские летчики фиксируют такие случаи при плановых полетах в восточных районах Сирии. Гуринов подчеркнул, что Россия выполняет договоренности с США, но коалиция грубо нарушает «протоколы деконфликтации», причем делает это целенаправленно и систематически, передает ТАСС.
В октябре самолету Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России пришлось уклоняться от столкновения с американскими БПЛА MQ-9 и MQ-1 в Сирии.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
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Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск
Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск.
Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты событий после заявленй ЧВК «Вагнер» об уходе из Артемовска 10 мая
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Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Стало известно о задержании диверсантов на НПЗ «Ильский» на Кубани
На НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов
На нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов, которые пытались сбежать по трубам, пишут СМИ.
Перед взрывом сотрудники завода слышали «странный свист», сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Сообщается, что после этого в небо поднялся столб черного дыма.
В свою очередь источник Telegram-канала Mash сообщил, что НПЗ «Ильский» был атакован группой диверсантов. После происшествия они попытались скрыться.
Сообщается, что диверсанты подорвали пятую установку завода, используя самодельное взрывное устройство. В настоящее время они задержаны.
Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.
ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения
«Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России
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Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных.
По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск.
Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Лазарева пожаловалась на разлюбивших ее российских зрителей
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Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.
«Как это? Как это вообще получилось? Как мы к этому пришли? Где я была? Почему мы…? Мы же с тобой людей хорошими делали. И они вдруг такие: «А мы вообще не такие, как вы». Как у вас на концертах сидели: «Ой, мы вас любим», – и идут к тебе с ножом в горло. Это что были за внутренние нравственные законы? Куда они сейчас делись?» – недоумевает Лазарева.
Вайкуле согласилась с Лазаревой, отметив, что молодые 20-летние люди родились свободными, а ее поколение было «рабами». Она добавила, что «лучших из лучших 100 лет вырезали», поэтому в результате «получилось то, что получилось».
Лазарева с этой позицией согласилась, отметив: «Это как собак из помета вынимают, злых, агрессивных, а тут наоборот».
Напомним, Лазарева переехала в Испанию, откуда жаловалась на отсутствие рабочих предложений.
Вайкуле в прошлом году вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Она заявляла также, что вместе с Аллой Пугачевой она своими трудами якобы приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.
Эксперт: Финляндия не оправдала доверия России в области энергетики
Эксперт Юшков: Решение России в отношении Fortum стало ответом на недружественные действия Финляндии
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Компания, принадлежащая недружественному государству, не может обладать управленческими полномочиями в России. Финляндия сделала все возможное, чтобы ухудшить наши экономические отношения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее концерн Fortum уведомил РФ, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения в России под временное управление Росимуществом.
«Главная причина, по которой подобное решение было принято в отношении Fortum – наличие у финнов контрольного пакета акций данной компании, что позволяло принимать им управленческие решения. Фирма стала заметным игроком в энергетическом секторе России, который традиционно является наиболее важным для экономики страны», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Соответственно, когда мы позволяли иностранцам приобретать колоссальное влияние в стратегической для РФ отрасли, мы оказывали им неоспоримое уважение и доверие. Однако Финляндия столь трепетного отношения со стороны Москвы не заслужила. За прошлый год в Хельсинки приняли большое число крайне недружелюбных решений», – считает эксперт.
«В первую очередь стоит отметить разрыв Финляндией контракта с Росатомом, участившуюся заморозку наших активов и отказ от покупок газа в рублях. Помимо этого, действия страны в военно-политической сфере также вызвали непонимание у РФ. В частности, присоединение к НАТО можно расценивать как полноценную готовность к разрушению добрососедского партнерства», – подчеркивает Юшков.
«Разумеется, в такой ситуации будет логичным отобрать у Хельсинки возможность управления в компании, чья деятельность сопряжена со столь важным сектором отечественной экономики. Сейчас финны кричат о том, что подобное решение незаконно, однако именно Европа начала арестовывать активы РФ. То есть мы лишь отвечаем «добром на добро», – акцентирует собеседник.
«При этом важно подчеркнуть, что мы не забираем у финнов право собственности, но лишь временно передаем право на ее контроль отечественному ведомству. Однако если ЕС решится на откровенную кражу нашего имущества, то и России придется перейти к более решительным действиям», – резюмирует Юшков.
Ранее финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения под временное управление Росимуществом. При этом фирма считает действия РФ «грубым нарушением международных прав».
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности. В результате решения правительства России, Fortum фактически лишилась прав полноценного акционера.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия в отношения финской компании соответствуют российскому законодательству и необходимы для защиты интересов нашей страны.
Напомним, Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
Ранее в Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
Финский концерн Fortum уведомил Россию о возражении против внешнего управления
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Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего российского подразделения под временное управление Росимуществом.
В заявлении компании говорится, что компания «категорически возражает против» президентского указа от 25 апреля 2023 года, которым вводится временное управление на ПАО «Фортум», передает ТАСС.
В Fortum считают действия России «грубым нарушением международных прав» и прав самой компании, являющейся иностранным инвестором.
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности.
Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, передает РИА «Новости» мнение компании.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
В Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
В Сети раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Интернет-пользователи раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы следует быть готовыми к «плохим новостям» в связи с его международными поездками.
Так, один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Зеленского заключить мирный договор, пишет «Российская газета».
Как указал второй, президент Украины показал свое настоящее лицо.
Один из комментаторов считает, что Зеленский превратит в пепел и Европу.
Также в комментариях написали, что вскоре страны Североатлантического альянса станут выступать против Украины, чтобы заключить мир.
Зеленский ранее заявил, что уезжает с Украины в заграничные поездки, в частности в Финляндию, которую он посетил на этой неделе, не потому, что так хочет, а затем, чтобы «привезти для россиян некоторые плохие новости».
Напомним, Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске
Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд в главной роли Леонид Корин погиб в Артемовске (украинское название – Бахмут).
Об этом сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в начале спецоперации на Украине Корин вступил в качестве добровольца в группу «Вагнер», передает «Царьград».
Ранее в пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны.
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
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Если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС России и создателю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что чеченские подразделения бок о бок воевали с «вагнеровцами» на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.
«Вместе выполняли священный долг перед родиной без разделения на национальности и веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были мы все ... каждый российский патриот», – подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что если уйдут Пригожин и «вагнеровцы», то на их место в Артемовске придут «младший брат» Кадыров и спецназ «Ахмат», который готов выдвинуться и «за несколько часов забрать город».
При этом глава Чечни считает, что оставшиеся два километра Артемовска нужно брать не ценой жизни воинов, а с помощью взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов.
Он также подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад «вагнеровцев» в освобождение городов Донбасса, но недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов всегда не хватает.
Кадыров призвал Минобороны разобраться на месте в ситуации и найти единственный, «по-солдатски правильный» выход из ситуации. Также он считает, что «снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно», и призвал не делать такого.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни
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Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».
По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он.
Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он.
Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.
Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США
ЮАР разрешила находящемуся под санкциями США российскому самолету приземлиться на военной базе
Власти ЮАР на прошлой неделе разрешили российскому грузовому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на авиабазе недалеко от столицы Претории, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных. Между тем в министерстве обороны ЮАР настаивают, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства. В то же время официальные власти ЮАР отказались сообщить, что именно было загружено и выгружено из лайнера, пишет New York Times.
Решение Южной Африки позволить самолету приземлиться противоречит попыткам США изолировать Россию из-за спецоперации на Украине. Хотя ЮАР не связана санкциями Вашингтона, инцидент «усугубит и без того напряженные отношения с США», считает исследователь отношений России и Африки в Южноафриканском институте международных отношений Стивен Грузд.
Он уточнил, что хотя ЮАР объявила о нейтралитете в конфликте России и Украины, на деле ее внешняя политика все больше склоняется в сторону Москвы.
ЮАР в августе готовит саммит БРИКС, который пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения были направлены всем главам стран объединения, в том числе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россия «смирится с военным поражением»
Премьер Венгрии Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россия проиграет и смирится с военным поражением
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Ситуация, при которой Россию победят и она смирится с военным поражением, возможна только в сказке, русский народ не будет молча смотреть, как уничтожают его политическую систему, считает глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что не может представить ситуацию, в которой кто-то может победить ядерную державу. По его словам, только те, кто до сих пор не повзрослел, могут считать, что «русский народ будет молча мириться с военным поражением, сложа руки смотреть, как уничтожают его политическую систему, … организовывают атаку беспилотников над Красной площадью», передает РИА «Новости».
«Так бывает только в сказке, а в реальности это невозможно», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
При этом политик уверен, что в конфликте на Украине победивших не будет, а будут только проигравшие. Орбан объяснил, что Киев финансируется и получает вооружение от стран Североатлантического альянса – а значит, зависит от них. И хотя, добавил Орбан, очень сложно победить современные системы вооружения Запада и почти неограниченные финансы США, зато население и армия России намного больше, история оружейного производства объемнее, а ядерный арсенал самый большой в мире.
Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Полковник СБУ Ярцев ликвидирован в зоне СВО
СМИ: Полковник СБУ Ярцев ликвидирован в зоне спецоперации
Полковник Службы безопасности Украины Михаил Ярцев ликвидирован в зоне проведения спецоперации, сообщили в Нерубайском сельском совете Одесской области.
Полковника ликвидировали еще три дня назад, но известно об этом стало сегодня, пишет ФАН.
Точная причина смерти не уточняется.
1 мая военкоры сообщили, что огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины.
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