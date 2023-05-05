НАТО объяснили, почему нельзя принимать Украину

Bloomberg: НАТО пока не должно принимать Украину, иначе возникнет риск Третьей мировой

Североатлантический альянс не должен предоставлять членство Украине, пока на территории этой страны продолжаются боевые действия, в противном случае есть риск Третьей мировой войны, пишут западные СМИ.

Автор колонки Bloomberg Андреас Клут отметил, что для членства Украины в НАТО «есть веские причины», однако не делать этого – причины еще более весомые. По его словам, гарантии безопасности, предоставляемые членам альянса согласно пятой статье устава НАТО, в которой описан принцип коллективной обороны, не могут быть распространены на Украину, передает РИА «Новости».

Клут пишет, что ни один альянс не должен принимать страну, в то время как эта страна «уже воюет против мнимого врага альянса, врага, у которого есть ядерное оружие».

Автор публикации признает, что любое решение, кроме принятия Украины в альянс, станет для украинцев разочарованием, однако он призывает делать выводы, «опираясь на разум».

При этом Клут считает, что Украина «заслуживает» членства в НАТО. Более того, он считает, что оно «даже могло бы быть отобрано у Венгрии или Турции» в пользу Киева. Однако вступление в НАТО не может быть связано исключительно с тем, что справедливо, подчеркнул автор статьи.

Способа определить украинское членство в НАТО так, чтобы исключить риски Третьей мировой, не существует, уверен Андреас Клут. Также, продолжил он, «нельзя обещать защищать нового члена, уже подвергшегося нападению, без одновременного и прямого вступления в ту же самую войну».

Между тем Киев ожидает, что НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за попыткой Украины вступить в НАТО, и напомнили, что ориентация Киева на Североатлантический альянс стали одной из причин специальной военной операции.