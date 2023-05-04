Новак заявил об увеличении морского экспорта нефти в ЕС

Новак заявил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Москва подтверждает приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения производства нефти в связи с необоснованными спекуляциями в прессе относительно уровней добычи нефти, заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, уровень добровольного сокращения добычи составит 500 тыс. баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года, мониторинг будет проведен по независимым источникам, передает «Интерфакс».

Также Новак прокомментировал высказывания касательно «роста экспорта по итогам мониторинга морских отгрузок», отметив, что в этом случае «не учитывается факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3, который был лишь частично компенсирован морским экспортом».

Напомним, добыча газа в России в первом квартале 2023 года упала на 10% (до 180 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

