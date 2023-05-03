Стало известно о снижении добычи газа в России

«Коммерсант»: Добыча в России в первом квартале упала на 10%

Добыча газа в России в первом квартале 2023 года упала на 10% (до 180 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили знакомые со статистикой источники.

Как пишет «Коммерсант», в марте производство газа также упало примерно на 10%, до 61 млрд кубометров.

Основной объем снижения добычи приходится на «Газпром». С начала года компания перестала раскрывать статистику по добыче газа.

По данным издания, объем добычи «прочих недропользователей», который практически полностью отражает добычу «Газпрома», упал в первом квартале на 18% (до 117 млрд кубометров), в марте – также на 18% (до 39 миллиардов).

«Газпром нефть» сократила добычу – на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте – на 22% (до 2,3 млрд кубометров).

Крупнейший независимый производитель НОВАТЭК за три месяца 2023 года добыл 20 млрд кубометров, что примерно на 1% больше, чем годом ранее, однако в марте добыча компании выросла сразу на 6%, до 7 млрд кубометров.

Более чем на 70%, до 19,7 млрд кубометров, добычу газа за первый квартал нарастила «Роснефть». В марте производство газа компании выросло на 65%, до 6,7 млрд кубометров. Добыча газа другими крупными нефтяными компаниями – ЛУКОЙЛом, «Сургутнефтегазом» – в марте снижалась на фоне сокращения добычи нефти.

Как пишет издание, «Газпром» одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу.

Рынок наблюдает за добычей и экспортом «Газпрома» на фоне предстоящей подготовки стран ЕС к новому отопительному сезону. Пока цены на газ в Европе остаются относительно низкими, при этом «Газпром» фактически лишен возможности нарастить экспорт в этом направлении: система газопроводов «Северный поток» взорвана, трубопровод Ямал–Европа находится под контрсанкциями РФ.

Ранее правительство России распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 года публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата.