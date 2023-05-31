Минобороны заявило об успешном наступлении в Красногоровке и Ясиноватой в ДНР В Кремле призвали отмечать мужество жителей новых регионов 31 мая 2023, 14:15 Текст: Александра Юдина

Героизм жителей новых российских регионов нужно отмечать, парламентариям предстоит решить, каким именно образом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, жители Донецка и Луганска, безусловно, проявляют абсолютное геройство в течение последних девяти лет, для обеспечения безопасности жителей этих городов и всех четырех новых российских регионов проводится спецоперация, передает ТАСС. Песков добавил, что мужество этих городов нужно отмечать. «Давайте дождемся, когда поработают наши законодатели», – заключил он. Ранее в ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой». Серия взрывов прогремела в Мелитополе Рогов: В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО

Фото: Иван Скиртач/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Серия взрывов произошла в Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил в своем Telegram-канале, что один из взрывов был особенно мощным и объемным. Рогов отметил, что система ПВО отработала по ракетам, летящим на Мелитополь. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области. Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных 31 мая 2023, 08:19 Текст: Алина Власенко

Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения. Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».

Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ. Новости СМИ2 Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины 31 мая 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости». Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная. В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ. Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим. Новости СМИ2 Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР Глава Чечни Кадыров: Чеченские подразделения получили приказ о передислокации в ДНР для освобождения населенных пунктов 31 мая 2023, 02:59 Текст: Антон Никитин

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в Донецкую Народную Республику, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил на территорию Донецкой Народной Республики и должны приступить к активным боевым действиям, чтобы освободить целый ряд населенных пунктов. По словам Кадырова, силы спецназа «Ахмат» и полка «Север-Ахмат», командование которыми возьмет на себя командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, переброшены на Марьинское направление, идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба. Кроме того, глава Чечни сообщил, что такие же приказы о начале наступления получили другие подразделения «Ахмат» Минобороны и Росгвардии, находящиеся на участках линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Кадыров объявил, что бойцам надоело ждать и подразделения «Ахмат», не дождавшись натовско-украинского наступления, сами перешли в наступление. Напомним, в понедельник командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск. Минобороны заявило об успешном наступлении в Красногоровке и Ясиноватой в ДНР 31 мая 2023, 12:52 Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении сейчас ведутся в районе Авдеевки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе активных действий штурмовых отрядов 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск противник выбит с позиций на ряде участков возле Красногоровки и Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ударами оперативно-тактической авиации поражены подразделения ВСУ недалеко от Авдеевки и в поселке Химик. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. На Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат». За последние сутки на Донецком направлении потери противника составили более 200 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и две боевые машины «Град». Активными действиями штурмовых отрядов, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения противника около Табаевки, Молчаново, Новомлынска, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. Возле Синьковки, Тимковки и Котляровки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За минувшие сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа. В районах пунктов Синельниково и Липцы Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику у пунктов Червоная Диброва, Макеевка ЛНР, Ямполовка, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику под Великой Новоселкой, Павловкой, Владимировкой ДНР и Малиновкой Запорожской области. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены около 185 военнослужащих, две бронемашины. А в районах пунктов Червоная Криница и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах, сообщил Конашенков. Около Трудового Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ. Средствами ПВО за сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Залимана и Верхнекаменки ЛНР, Покровского и Старомайорского ДНР, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России Сенатор Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России

Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку дронов на Москву, заявила, что США не поддерживают использование американской техники для атак по России. «Все заявления американцев о том, что они якобы не поддерживают теракты, устраиваемые ВСУ на территории России – это даже не лицемерие, а наглая ложь. Они врут и даже не краснеют», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Вся финансовая и военная помощь Соединенных Штатов, поставляемая Украине, направлена, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей стране. В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, используется украинскими военными, что называется, «без разбора», и зачастую против гражданских объектов», – отметил он. «Все страны, которые сегодня поддерживают Украину, в том числе США и европейские государства, являются пособниками терроризма. Но, если у европейцев нет возможности контролировать применение поставляемого ими оружия, то у США она есть, но делать этого они не хотят», – акцентировал собеседник. «Более того, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично поддержал удары Украины по российскому Крыму. А после этого пресс-секретарь Белого дома говорит, что США не поддерживают теракты? Что это, если не ложь?», – возмутился Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявила, что американские власти якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. По ее словам, США очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов. Напомним, рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников. Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. В МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. Он также выразил уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоят украинские власти.Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник, а также проанализировала, стоит ли в России вводить запрет на съемку и публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов. Военный эксперт назвал возможные меры по защите Шебекино от обстрелов ВСУ Военный эксперт Леонков: Для обеспечения безопасности Шебекино потребуется комплекс гуманитарных и оборонительных мероприятий

Фото: t.me/vvgladkov

Текст: Евгений Поздняков

На приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ контролировать ситуацию на территории РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее власти Белгородской области на фоне участившихся обстрелов ВСУ начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов. «К сожалению, экстренных «пожарных сил», которые могли бы резко изменить ситуацию в Шебекино, у нас нет. Однако надо перейти к реализации мер, который мог бы помочь жителям Белгородской области «здесь и сейчас», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Необходимые действия можно разделить на две группы – оборонительные и гуманитарные. Первые нужно предпринимать с учетом того, что противник явно переходит к тактике «кочующих минометов и артиллерийских установок». Соответственно, самое главное сейчас – организовать регулярные разведывательные патрули», – отмечает эксперт. «Важно снабдить наши группы тепловизорами. Это позволит бойцам не просто находить силы противника, но и отслеживать путь ДРГ до мест перезарядки орудий. После обнаружения целей необходимо сообщать выявленные координаты нашей авиации, которая, в свою очередь, будет наносить удары по позициям ВСУ», – подчеркивает собеседник. «Параллельно необходимо сформировать отряды самообороны на добровольных началах. Эти люди войдут в подчинение Росгвардии или ФСБ. Под руководством профильных органов бойцы смогут создать опорные пункты на территории Российской Федерации, что существенно осложнит попытки продвижения ВСУ», – акцентирует Леонков. «Конечно, добровольцев важно обеспечить всем необходимым – медицинской помощью, вещами, питанием. Речь идет о проработке логистики снабжения наших бойцов. На территории противника же должны работать представители спецназа или ВДВ. Конечно, подобные операции требуют тщательной проработки, но координация усилий военных и отрядов самообороны существенно бы облегчила положение дел», – считает эксперт. «Кроме того, нельзя забывать и о гуманитарном направлении работы в Белгородской области. Следует продолжать эвакуацию гражданских. Инициатива губернатора Белгородской области по вывозу детей – правильная и своевременная. Кроме того, важно проводить работу с населением, объяснять людям, как вести себя при обстрелах. Сейчас многие паникуют, боятся. Отсюда и несчастные случаи», – отмечает собеседник. «Важно провести и мероприятия по повышению безопасности в общественных местах на приграничных территориях. Зачастую люди получают ранения в период обстрелов из-за попадания в тело осколков от снарядов. Здесь поможет размещение мешков с песком на площадях и у торговых центров», – резюмирует Леонков. Ранее власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Он также отметил, что за минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано девять прилетов. Все удары пришлись по селу Журавлевка. Пострадавших нет, но есть повреждения одного домовладения. Из миномета 12 раз обстреляли и хутор Старый. В Грайворонском горокруге зафиксировано 30 прилётов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, девять минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник противника. Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ. Новости СМИ2 Белгородские власти решили вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородские власти приняли решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов

Фото: t.me/vvgladkov

Текст: Алина Власенко

Власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов, первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил в Telegram, что в среду, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят будут отправлены в Воронеж. Ранее Гладков сообщал, что дети отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш», куда их пригласил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает РИА «Новости». По словам Гладкова, ситуация в Шебекино ухудшается, в ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ. Премьер Грузии объяснил конфликт на Украине стремлением Киева в НАТО Премьер-министр Грузии Гарибашвили: Стремление включить Украину в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Стремление включить Украину в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции по безопасности Globsec в Братиславе. Гарибашвили выразил уверенность, что одной из причин конфликта на Украине было стремление Киева войти в НАТО. По его словам, сейчас мы наблюдаем последствия декларации властями Украины этого намерения, передает ТАСС. Напомним, в понедельник глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал членство страны в НАТО «главной гарантией» для Киева и путем к завершению украинского конфликта. Ранее в мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Новости СМИ2 Герой России Дудкин раскрыл подробности уничтожения 15 украинских танков Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков 31 мая 2023, 11:54 Текст: Алина Власенко

Капитан Тимур Дудкин, удостоенный звания Героя России, рассказал, как его батальон уничтожил 15 танков, четыре БТР и пять БМП украинских военных. Капитан в Telegram-канале Минобороны рассказал о том, как ему пришлось взять командование батальоном на себя, поскольку вышестоящие офицеры «были выведены из строя», когда ВСУ попытались прорвать оборону. В ходе отражения наступления Дудкин заманил украинских военных в огневой мешок, после чего противник был полностью уничтожен и пленен. Всего российские военные уничтожили порядка 15 танков, четыре БТР и пять БМП. За эти действия Дудкин удостоен звания Героя России. Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил массовый героизм и мужество российских военнослужащих, проявляемые в ходе спецоперации. Политолог призвал сделать участников СВО героями российской информационной политики Политолог Баширов назвал основные задачи на информационном фронте в рамках СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

В России давно не создавалось образов новых героев, а сегодня появился такой шанс – участники СВО должны стать фронтменами новой государственной информационной политики. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов в рамках тематической секции «Битва Telegram-каналов» на Всероссийском экспертном форуме. «Уже ни для кого не секрет, что против нас идет гибридная война. И мы – блогеры, эксперты, лидеры мнений – солдаты ее информационного фронта. В рамках этого я бы отметил несколько наших основных задач: не навредить и защитить информационно, а также помочь осмыслить информацию о происходящем», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. «Если представить нашу работу с украинским населением как часть избирательной кампании, то получается так: наш противник ведет активную агитационную работу, а мы ее просто игнорируем. К сожалению, у нас нет системной работы с украинским избирателем», – отметил он. «Вместе с тем, на Украине сегодня огромное число людей запуганы местной пропагандой. Они ждут, когда мы им хоть что-то скажем, объясним, что мы делаем и почему. Да, в Харькове и Одессе не было народных восстаний за Россию, но люди, которые верят в нас, никуда не исчезли. И они ждут от нас простых и понятных объяснений происходящего», – добавил политолог. «Объяснять наши действия во время СВО – одна из основных задач информационной политики. Вместе с этим, мы должны, конечно, помнить о мерах предосторожности. В частности, нужно тщательно следить за тем, что мы публикуем в социальных сетях. В методах разведдеятельности есть такой прием как разведка по открытым источникам – OSINT. А на черном рынке можно добыть какие угодно персональные данные», – считает эксперт. «Поэтому, когда мы начинаем в социальных сетях рассказывать о том, какому подразделению чем мы помогли и где это подразделение базируется – эти данные тут же становятся целью противника. Также жертвами атак могут стать родственники и близкие люди наших защитников. Поэтому вести информационную работу необходимо с оглядкой и на эти вещи», – полагает он. «В прошлом году на информационном фронте мы также столкнулись с запретом ряда западных соцсетей. Я глубоко убежден, что любой запрет вреден. Можно просто маркировать их по аналогии с иноагентами. То есть пользователю будет понятно, что администрация зарубежных соцсетей пытается подчинить контент своим правилам, но при этому у него сохранится доступ к площадке и возможность донесения своей позиции на ней», – отметил политолог. «Важной частью медийной работы в рамках СВО должна быть работа с молодежью. Удручает то, что за последние 30 лет потрачено огромное количество денег на производство развлекательного, желтого и абсолютно непатриотичного контента. У нас не создавалось образов новых героев, а сегодня появился такой шанс. Мы обязаны сделать нашими новыми героями участников СВО. Именно они должны стать фронтменами новой государственной информационной политики», – подчеркнул эксперт. Накануне в рамках Всероссийского экспертного форума ЭИСИ политологи назвали три ключевых политических тренда в России. По их мнению, выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. Новости СМИ2 Российские войска сорвали четыре попытки атаки 67-й бригады ВСУ Минобороны: ВС России сорвали четыре попытки атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества 31 мая 2023, 05:40 Текст: Антон Никитин

Российские войска сорвали четыре попытки атаки подразделения 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Как сообщил офицер Минобороны РФ, в районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли четыре попытки атаки на позиции российских войск, в результате стрелкового боя и огневого поражения артиллерии группировки атаки протиника были сорваны, а украинские националисты понесли значительные потери в живой силе и отошли на ранее занимаемые позиции, передает ТАСС. В Минобороны также сообщили, что на краснолиманском направлении были вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и 122-мм минометов противника. Напомним, в минувшее воскресенье российская авиация и артиллерия ударили по позициям 66-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ с целью помешать противнику вернуть утраченные позиции в районе Невского и Серебрянского лесничества. Число жертв обстрела птицефабрики в ЛНР выросло до пяти человек В результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР погибли пять человек, 19 получили ранения 31 мая 2023, 08:39 Текст: Алина Власенко

В результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР в ночь на среду погибли не менее пяти человек, еще 19 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В Telegram представительства уточнили, что обстрел из РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили четыре ракеты, три из них – типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31. В ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе ЛНР. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики, добавили в представительстве. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли жилой квартал в Донецке Украинские силы провели массированный обстрел жилого квартала в Донецке 31 мая 2023, 11:42 Текст: Алина Власенко

Вооруженные формирования Украины в среду утром провели массированный обстрел жилого квартала Калининского района Донецка, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики. Основной удар пришелся по территории у научно-исследовательского института, здание которого получило серьезные повреждения несколько дней назад. Также один из снарядов упал около школы №16, передает ТАСС.

Как сообщили в силовых структурах ДНР, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего было выпущено три ракеты. Ранее в ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе ЛНР. Погибли пять человек, 19 пострадали.