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Анонсирована поездка Зеленского в Берлин
Tagesspiegel: Зеленский приедет 13 мая в Германию
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца, после этого он поедет в город Аахен для вручения премии Карла Великого, как сообщает издание Tagesspiegel.
Зеленский должен приземлиться в военной части берлинского аэропорта BER, после чего заселится в отель «Ритц-Карлтон», передает РИА «Новости».
На 14 мая у Зеленского запланирована встреча с Шольцем, после этого президент Украины вылетит на вертолете в Аахен для вручения названной премии, которая присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
Командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о принятии решения об усилении обороны Артемовска
Руководство вооруженных сил Украины приняло ряд решений об усилении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
Он добавил, что ВСУ продолжают обороняться и ведут сдерживание наступления на востоке.
«Вместе с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», – приводит его заявление в Telegram РИА «Новости».
Сырский заявил, что несмотря на все прогнозы, ВСУ удается удерживать Артемовск.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои, российские войска продолжают атаковать.
Появились сообщения о возможном уничтожении командующего теробороной ВСУ
Пригожин заявил об уничтожении машины командующего теробороной ВСУ Танцюры
Российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил Евгений Пригожин.
Он заявил, что удар нанесли артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» в 13.25 мск. Автомобиль, в котором мог находиться Танцюра, следовал в Бахмут, передает ТАСС.
Информация уточняется, добавил Пригожин. Пресс-служба Пригожина опубликовала фото с места событий.
Ранее Пригожин заявил, что российские силы в Артемовске прошли за день около 120 метров.
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Минобороны: ПВО России за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что речь идет о двух украинских истребителях МиГ-29, которые были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области, а также самолете Су-25, сбитом в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
1 мая российские зенитчики сбили украинский Су-25 над островами на Днепре в Херсонской области.
В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода
Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан
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Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды.
«Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.
«Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она.
«Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница.
«Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка.
Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.
Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В пресс-службе командования сил территориальной обороны украинских войск опровергли сообщения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры.
Как заявил пресс-секретарь Денис Зелинский украинским СМИ, «все живы и здоровы», при этом кто именно, он не уточнил, передает РИА «Новости».
«Будем работать дальше», – так Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели Танцюры.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
Аксенов пообещал наказать киевских заказчиков покушения на главу Крыма
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил силы ФСБ за предотвращение покушения на него, выразив уверенность в том, что заказчики преступления находятся в Киеве и они будут наказаны.
Аксенов в своем Telegram выразил сотрудникам ФСБ благодарность за предотвращение покушения на руководство республики, а также нападение на объекты инфраструктуры, которое готовили украинские спецслужбы. Глава Крыма добавил, что подозреваемые задержаны, уточнив, что они также причастны к подрыву железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.
При этом глава республики выразил уверенность, что заказчики преступления находятся в Киеве, и назвал Украину террористическим государством. Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. «Заказчиков обязательно найдем и накажем», – добавил он.
В среду сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергей Аксенов. Один из задержанных за подготовку терактов заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
Вассерман: Отношение к трагедии в Одессе доказало преступный характер украинской власти
Депутат Вассерман: Отношение к трагедии в Одессе доказало преступный характер украинской власти
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Девять лет назад в Одессе был осуществлен акт террора, целью которого стало устрашение всех противников преступной украинской власти. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов.
«Трагедия, произошедшая девять лет назад в Одессе, показала степень необходимости возвращения в Россию не только Крыма, но и других исторически русских земель. И задача нашей страны сегодня – защитить всех тех, над кем нависла угроза неонацизма. И дело здесь не только в самом преступлении, когда боевики националистических организаций убили в Доме профсоюзов несколько десятков человек», – сказал депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман.
«Гораздо важнее и ужаснее, на мой взгляд, оказались последствия этого преступления. По обвинениям в беспорядках арестовывали людей, выживших после этой чудовищной расправы. Запрещаются какие бы то ни было действия в память о погибших в Доме профсоюзов. А тех, кто это преступление организовал и совершил, не тронули. Они не только остались безнаказанными, многие из них потом сделали себе карьеру на Украине», – акцентировал собеседник.
«Поэтому те, кто назвал себя государственной властью на Украине, на самом деле террористы и преступники. Девять лет назад был осуществлен акт террора, целью которого стало устрашение всех противников преступной украинской власти», – заключил Вассерман.
Напомним, 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, ранения получили более 240. Тогда националисты атаковали палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Часть активистов укрылась в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли его.
21 февраля 2022 года, в день признания ЛНР и ДНР, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов». «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», – заявил он.
В Евросоюзе запретили экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы
Еврокомиссия со 2 мая по 5 июня запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены, говорится в заявлении ЕК.
Ограничения могут быть продлены в случае необходимости, передает ТАСС.
«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в заявлении. При этом транзит через эти страны разрешен.
В заявлении говорится, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.
Politico: Украина утаила от Запада план контрнаступления ВСУ
Politico: Украина держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления ВСУ из-за опасений утечки информации
Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе.
Как утверждает издание, неназванные официальные лица в Европе заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от военнослужащего Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции, передает РИА «Новости».
Накануне председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению.