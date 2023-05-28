СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.

Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.