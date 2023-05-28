Эрдоган проголосовал на выборах президента Турции

Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах президента Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, передает источник с места событий.

Участок расположен в средней школе имени Саффета Чеби. Эрдоган традиционно голосует там, сообщил источник ТАСС.

Район, где расположена школа, был перекрыт полицией с раннего утра. У него собрались сотни местных жителей, которые скандировали лозунги в поддержку Эрдогана, десятки представителей турецких и зарубежных СМИ. Практически все дома в Ускюдаре украшены национальными флагами Турции и баннерами с изображением Эрдогана.

Тем временем кандидат на пост президента Турции, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу принял участие в голосовании на президентских выборах на одном из избирательных участков в Анкаре.

Лидер оппозиции прибыл на участок к полудню. К этому времени в столичном районе Чанкая жаркая и солнечная погода сменилась проливным дождем с грозой и градом.

Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.