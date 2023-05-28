Малолетняя девочка на Сахалине выпала из окна и выжила

Президент Грузии устроила скандал из-за стула

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, на организованном МИД страны «Дне диаспоры», публично обиделась на местных дипломатов из-за неверно установленного для ее ранга стула, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это нарушение протокола», – сказала она на церемонии в МИД Грузии.

«Это не потому, что кому-то так хочется, чтобы стул поставили где-то, просто протокол важен», – отметила президент.

При этом она сообщила, что «давно в Грузии уже ни на что не обижается».

Саломе Зурабишвили также отметила, что накануне в своем выступлении в День независимость Грузии министр обороны первым упомянул премьер-министра, а не ее.

«Так нельзя, – заявила она. – Я являюсь Верховным главнокомандующим».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ярким выражением демократии» то обстоятельство, что Зурабишвили второй день подряд критикует правительство страны.

Накануне президент обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и в уступках России.