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МИД назвал главных бенефициаров роста цен на продовольствие
Замглавы МИД Вершинин назвал западные агрокорпорации главными бенефициарами роста цен на продовольствие
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США и Европа голословно обвиняют Россию в провоцировании угроз голода, но замалчивают, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения стали западные агрокорпорации, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Запад хочет возложить на Россию ответственность за «грядущий глобальный голод», называя в качестве его причины спецоперацию на Украине. Однако эксперты указывают, что причины заключаются в макроэкономических «перекосах» и системных ошибках Запада, а также в проблемах климата, пандемии и форсировании энергоперехода. Кроме того, ситуацию ухудшили санкции против России, сообщается на сайте МИДа.
МИД указал, что главными бенефициарами дестабилизации являются крупнейшие западные агрокорпорации, в том числе «большая четверка»: американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus.
Как отметил Вершинин, наглядным примером спекуляций Запада стала зерновая сделка, которая оказалась «ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в «сытые» страны и получения сверхприбылей скупившими украинские пахотные земли» западными корпорациями.
При этом Запад методично саботирует часть сделки, которая касается российского экспорта. Ограничения распротсраняются даже на «чисто гуманитарную акцию» с безвозмездной передачей беднейшим странам российских удобрений. По словам Вершинина, «пакет» зерновой сделки «не работает», она «дискредитировала свое заявленное гуманитарное предназначение».
Вершинин заверил, что Россия «продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои международные обязательства по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей и других критически важных товаров».
Напомним, после заявлений ООН о том, что осуществлять банковские транзакции можно и без подключения Россельхозбанка к SWIFT, Россия указала, что вывоз украинского зерна также можно осуществлять не только по условиям зерновой сделки; самой сделке тоже можно найти альтернативу.
Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
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В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.
Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.
«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.
По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.
Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.
Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».
Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.
Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.
Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.
Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
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Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.
Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.
По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.
При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.
У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.
Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.
В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.
Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.
В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».
По словам Штефана, запись сделана 25 мая.
Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.
В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.
Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.
Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.
Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
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Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.
Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.
Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».
Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.
СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.
В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».
На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.
Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.
По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».
Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.
Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».
Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».
Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.
ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС
ФСБ предотвратила диверсии украинской разведки на Ленинградской и Калининской АЭС
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ФСБ пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях.
Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС, передает ТАСС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.
У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Отражена атака беспилотников на Севастополь
Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников
Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки».
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости».
Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
Учитывая комментарий представителей ООН о том, что осуществлять банковские транзакции можно и без подключения Россельхозбанка к SWIFT, Россия считает, что вывоз украинского зерна также можно осуществлять не только по условиям зерновой сделки; самой сделке тоже можно найти альтернативу, заявил МИД России.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в ДНР и ЛНР
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук рассказал об отражении украинских атак в ДНР и ЛНР
На Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР вооруженные силы Украины предприняли неудачные попытки наступления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
ВСУ пытались «вернуть утраченные позиции», но понесли «значительные потери в личном составе и технике». Российские авиация и артиллерия отбили атаки 81-й аэромобильной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» «выполнила три огневых задачи». Поражены опорные пункты ВСУ у Первомайского в ДНР. Авиация атаковала украинские опорные пункты на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Артиллерия Южного военного округа поразила семь артиллерийских орудий и три миномета ВСУ у населенного пункта Победа в ДНР, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников, перехватили 16 реактивных снарядов HIMARS.
Снайпер украинского «Азова» надругался над телом убитой женщины
Пленный боевик «Азова» сообщил о надругательстве снайпера украинского полка над телом убитой женщины
Как рассказал пленный боевик «Азова» (организация запрещена в России), снайпер украинского полка «изнасиловал мертвую женщину».
Пленный сообщил, что боевики в марте 2022 года расстреляли мужа, жену и их дочь в Мариуполе. После этого боевик снайперского подразделения «Азова» (запрещен в России) «изъявил желание изнасиловать мертвую женщину», так как хотел «удовлетворить свои сексуальные потребности». «Мы ему сказали: «Зачем это надо?». Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами», – приводит РИА «Новости» слова пленного боевика.
Он сообщил, что остальные боевики «оставили» снайпера и «ушли обратно на позиции». Тела всех погибших лежали в одной комнате рядом. По словам пленного, он не знает имени извращенца, «только позывной». Снайперу «около 25 лет», он рассказывал, что «был из Киевской области, служил около трех лет, снимал квартиру где-то в Мариуполе», сообщил пленный «азовец».
Напомним, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего «Азова» (запрещен в России), младшего сержанта Алексея Кыркалова, застрелившего пленного российского военнослужащего в Мариуполе.
Эксперт: Украинские диверсии на российских АЭС могли привести к ядерной катастрофе
Эксперт Анпилогов: Ядерная катастрофа на российских АЭС затронула бы ряд стран Западной Европы
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Если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света. А малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Ленинградской и Калининской АЭС.
«Действия украинских диверсантов – это абсолютное пренебрежение правилами международной ядерной безопасности. В отличие от противника, мы в рамках спецоперации всячески пытаемся вывести за скобки военных действий все атомные объекты. У Украины, по-видимому, нет никаких стоп-сигналов вовсе», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Любая диверсия на АЭС – это крайне опасная затея. Необходимо понимать, что даже за периметром станции расположен ряд систем, которые критичны для ее работы. Вывод их из строя может серьезно повлиять на безопасность на самом ядерном объекте. В частности, ЛЭП используются для того, чтобы сбрасывать электроэнергию в общую сеть. Но, помимо этого, станция в аварийной ситуации использует линии для того, чтобы снабжать электроэнергией свои собственные системы», – добавил эксперт.
«Таким образом, если останавливается реактор, который через турбину обеспечивает электроэнергией главные циркуляционные насосы, то их снабжение переключается на внешние линии электропередач. Само по себе выведение ЛЭП из строя неприятно, но не критично. Станция вынуждена уходить на горячую остановку, то есть останавливать реакторы и прекращать выдачу электроэнергии за собственные пределы. Это приводит к контролируемым отключениям потребителей», – указал собеседник.
«Но если происходит удар или подрыв на территории самой станции, или задевается площадка, например, резервных дизельных генераторов, это уже очень близко подводит станцию к радиационной аварии. Конечно, на Ленинградской и Калининской АЭС установлены новые реакторы, которые наиболее устойчивы к такого рода сбоям. Но опасность все равно сохраняется», – отметил Анпилогов.
«Безусловно, если бы теракт состоялся, последствия затронули бы не только Россию, но и европейские страны, поскольку, например, Прибалтика до сих пор завязана с нами в энергетическое кольцо. Они были бы затронуты сетевой аварией, которая могла бы произойти на Ленинградской АЭС. Остальные европейские страны в меньшей степени бы это ощутили, поскольку практически не получают электроэнергию из России», – убежден эксперт.
«Более того, в случае если противник задел бы реактор или какие-то еще значимые объекты станции, избежать ядерной катастрофы почти наверняка не удалось бы. И тогда бы роза ветров определяла, кто в наибольшей степени пострадает от ее последствий. А рядом с Ленинградской АЭС находятся Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония – масса стран, куда ветер мог бы понести радиоактивный выброс», – полагает Анпилогов.
Ранее стало известно, что ФСБ перед 9 Мая пресекла попытку Службы внешней разведки Украины подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами. У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Кроме того, из опубликованного ФСБ видео следует, что украинские диверсанты оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами. На видеозаписи ФСБ запечатлена установленная на линии электропередачи взрывчатка, обрушенные опоры ЛЭП и задержание подозреваемых. Позже диверсанты показали, где хранили взрывчатку и детали для изготовления взрывных устройств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС свидетельствует о продолжающихся враждебных действиях Киева. Он подчеркнул, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, и российские правоохранители продолжают бороться с этими террористами.