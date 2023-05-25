Путин призвал обеспечить «свободу знаний» в ЕАЭС

Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

«Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

«Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

«Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

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