Губернатор: Запрет работы польских перевозчиков не коснется Калининградской области

Либералы решили, что Соболь сошла с ума

Поведение Любови Соболь вызвало беспокойство в рядах радикальной оппозиции

Либеральная общественность удивилась постам бывшего юриста ФБК* (признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь (иноагент) в Twitter – она призвала российских миллиардеров «отдать долг Родине» и назвала иноагента Максима Каца главным выгодополучателем от конфликта на Украине.

Соболь в своем Twitter обратилась к читающим ее представителям российского бизнеса признать, что «у них всех члены маленькие». После этого она напрямую обратилась к миллиардерам прекратить «ложиться под Китай» и реструктуризировать активы, и «отдать долг Родине».

В другом посте она написала, что Максим Кац – «главный выгодополучатель войны в России». Кац в ответ предложил ей съездить в отпуск, отдохнуть от работы и восстановиться. На это Соболь ответила, что «отпуски не люблю».



Удивленные подписчики, задали ей вопрос: «У вас аккаунт увели или вы слетели с катушек?». «Ничего не буду отрицать», – ответила на это Соболь, добавив, что «только начала».

Директор ФБК* Иван Жданов (иноагент) признался, что обеспокоен публикациями бывшей сотрудницы фонда, пытается понять, что происходит и как ей помочь. «Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет. И бывают моменты, когда выдерживать такое давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, и мы уверены, справится и сейчас», – написал он, комментируя ситуацию.

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (иноагент) в своем Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской) также заявил, что переживает насчет состояния оппозиционерки, хотя отметил, что часто бывает с ней не согласен. По его мнению, у Соболь «были задатки» политика, а не политтехнолога или «истеричного популиста». «Надеюсь, что все у нее образуется», – заключил он.

Однако Соболь продолжила делать странные публикации и призвала отписаться тех, кому они не нравятся: «Кстати эту неделю, если что, астрологи объявили неделей моего публичного бомбления и саморефлексии. Это не разовая акция. Отписывайтесь, я предупредила». «Ну или пристегивайте ремни, что уж», – добавила она.

«Да, похоже, она сошла с ума. Без шуток», – написал пользователь Alexander Landa.

Ранее неоднозначную реакцию либералов вызвал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (иноагент) своим интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент). Его обвинили в попытке оболгать представителей российской радикальной оппозиции.