Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам?

В Госдуму внесен проект обращения к правительству с призывом запретить польским автоперевозчикам ездить по территории России. Предлагается разрешить им доезжать только от границы до ближайших таможенных терминалов, чтобы перецепить прицепы либо перегрузить товары на транспорт российских перевозчиков. Плюс предлагается исключить заправку польских машин топливом по российским розничным ценам и установить для них стоимость топлива на уровне цен в странах ЕС, следует из документа.

«В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

По его словам, руководство Польши «должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику». И начать, по мнению спикера, необходимо с объяснения своих действий более чем 20 тыс. водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся.

Последней каплей стала история о захвате 29 апреля польскими властями здания школы, принадлежащей посольству России в Варшаве.

«С этого проекта Россия запускает тестирование ответных санкций в первую очередь против польского бизнеса. Запрет польским автоперевозчикам выполнять перевозки по России – это самое малое, что можно было бы сделать», – считает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

На эту тему

Действительно, запрет для польских дальнобойщиков станет зеркальным ответом России, ведь ЕС еще в пятом пакете санкций запретил российским (и белорусским) транспортным компаниям перевозить товары по европейской территории. И теперь справедливость восторжествует.

Другое дело, что если не запретить такие перевозки и другим странам Евросоюза, то польские компании могут найти лазейку, перерегистрировав свои компании в той же Германии или другой европейской стране. И тогда в Россию потекут уже не польские, а как бы немецкие или другие грузовики. «Польские перевозчики могут переместить локацию своих офисов в третьи страны, а это в какой-то мере – способ обойти такие санкции России», – говорит Тимофеев. Поэтому, возможно, потребуется полный запрет на проезд европейских грузовиков транзитом через территорию России.

Потери польского бизнеса могут исчисляться миллиардами долларов, а лишиться работы могут до 20 тыс. человек. Причем надо понимать, что снижение доходов затронет куда большее число людей, так как у каждого водителя есть семья. Плюс тысячи людей работают в сфере обслуживания транспортных компаний и дальнобойщиков, начиная с ремонта машин и заканчивая общепитом. Банкротство транспортных компаний ударит напрямую и по ним.

«Из 45 тысяч международных перевозчиков менее тысячи относятся к польским. Глобальной эта проблема будет только для самих польских перевозчиков. Они ведут транзит грузов через Россию из ЕС в третьи страны Закавказья и Средней Азии», – говорит Тимофеев.

«Заправка «по ценам Евросоюза» тоже ударит по польским транспортникам. В среднем по ЕС сейчас литр АИ-95 стоит 1,5 евро, то есть 130 рублей. Тогда как у нас в розничной сети за него просят примерно 50-55 рублей. Это почти трехкратная разница в цене. Дизель не так картинно различается, но тоже заметно», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Российский бизнес, наоборот, может оттянуть на себя часть доходов поляков, которым придется перегружать свои товары на грузовые машины российских перевозчиков.

«Россия глобально пострадает не сильно, ведь среди европейских стран Польша находится лишь на 11-м месте по доле экспорта в Россию», – указывает Деев. Между тем через Польшу в Россию может поступать в том числе параллельный импорт. Основной импорт из Польши – это машины, оборудование и аппаратура. А также продукция химпрома, текстиль, бумага, автомобили и продукты питания. Однако доля поляков в автомобильных перевозках и в поставках параллельного импорта невелика. Во-первых, в Россию приезжает 45 тысяч международных автоперевозчиков, и польских компаний среди них лишь одна-две тысячи.

Во-вторых, у России есть куда более сговорчивые и крупные партнеры для параллельного импорта.

«В большей степени параллельный импорт идет через Китай, Турцию и Казахстан, а по продуктам питания санкционное противостояние тянется уже восемь лет. Так что запрет в большей степени ударит именно по Польше, а российская экономика получит заметно меньший урон»,

– считает Деев.

Однако у России есть одна уязвимая точка – это эксклав Калининград. «Вопрос у меня лично вызывает Калининградская область, которая очень много продуктов питания и товаров ежедневного потребления импортировала как раз из Польши. Если поляков не удастся «продавить» – а я вижу во всем этом политическую игру – и отношения испортятся окончательно, придется предусматривать какие-то альтернативные каналы снабжения региона», – говорит Деев.