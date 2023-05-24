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Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Где Украина спрячет от России истребители F-16

Украина готовит инфраструктуру к получению истребителей F-16 REUTERS
США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...

В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...

Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    Россия готовит жесткий ответ Польше
    		  
    24 мая 2023, 11:35
    Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам?

    В Госдуму внесен проект обращения к правительству с призывом запретить польским автоперевозчикам ездить по территории России. Предлагается разрешить им доезжать только от границы до ближайших таможенных терминалов, чтобы перецепить прицепы либо перегрузить товары на транспорт российских перевозчиков. Плюс предлагается исключить заправку польских машин топливом по российским розничным ценам и установить для них стоимость топлива на уровне цен в странах ЕС, следует из документа.

    «В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

    По его словам, руководство Польши «должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику». И начать, по мнению спикера, необходимо с объяснения своих действий более чем 20 тыс. водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся.

    Последней каплей стала история о захвате 29 апреля польскими властями здания школы, принадлежащей посольству России в Варшаве.

    «С этого проекта Россия запускает тестирование ответных санкций в первую очередь против польского бизнеса. Запрет польским автоперевозчикам выполнять перевозки по России – это самое малое, что можно было бы сделать», – считает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

    Действительно, запрет для польских дальнобойщиков станет зеркальным ответом России, ведь ЕС еще в пятом пакете санкций запретил российским (и белорусским) транспортным компаниям перевозить товары по европейской территории. И теперь справедливость восторжествует.

    Другое дело, что если не запретить такие перевозки и другим странам Евросоюза, то польские компании могут найти лазейку, перерегистрировав свои компании в той же Германии или другой европейской стране. И тогда в Россию потекут уже не польские, а как бы немецкие или другие грузовики. «Польские перевозчики могут переместить локацию своих офисов в третьи страны, а это в какой-то мере – способ обойти такие санкции России», – говорит Тимофеев. Поэтому, возможно, потребуется полный запрет на проезд европейских грузовиков транзитом через территорию России.

    Потери польского бизнеса могут исчисляться миллиардами долларов, а лишиться работы могут до 20 тыс. человек. Причем надо понимать, что снижение доходов затронет куда большее число людей, так как у каждого водителя есть семья. Плюс тысячи людей работают в сфере обслуживания транспортных компаний и дальнобойщиков, начиная с ремонта машин и заканчивая общепитом. Банкротство транспортных компаний ударит напрямую и по ним.

    «Из 45 тысяч международных перевозчиков менее тысячи относятся к польским. Глобальной эта проблема будет только для самих польских перевозчиков. Они ведут транзит грузов через Россию из ЕС в третьи страны Закавказья и Средней Азии», – говорит Тимофеев.

    «Заправка «по ценам Евросоюза» тоже ударит по польским транспортникам. В среднем по ЕС сейчас литр АИ-95 стоит 1,5 евро, то есть 130 рублей. Тогда как у нас в розничной сети за него просят примерно 50-55 рублей. Это почти трехкратная разница в цене. Дизель не так картинно различается, но тоже заметно», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Российский бизнес, наоборот, может оттянуть на себя часть доходов поляков, которым придется перегружать свои товары на грузовые машины российских перевозчиков.  

    «Россия глобально пострадает не сильно, ведь среди европейских стран Польша находится лишь на 11-м месте по доле экспорта в Россию», – указывает Деев. Между тем через Польшу в Россию может поступать в том числе параллельный импорт. Основной импорт из Польши – это машины, оборудование и аппаратура. А также продукция химпрома, текстиль, бумага, автомобили и продукты питания. Однако доля поляков в автомобильных перевозках и в поставках параллельного импорта невелика. Во-первых, в Россию приезжает 45 тысяч международных автоперевозчиков, и польских компаний среди них лишь одна-две тысячи.

    Во-вторых, у России есть куда более сговорчивые и крупные партнеры для параллельного импорта.

    «В большей степени параллельный импорт идет через Китай, Турцию и Казахстан, а по продуктам питания санкционное противостояние тянется уже восемь лет. Так что запрет в большей степени ударит именно по Польше, а российская экономика получит заметно меньший урон»,

    – считает Деев.

    Однако у России есть одна уязвимая точка – это эксклав Калининград. «Вопрос у меня лично вызывает Калининградская область, которая очень много продуктов питания и товаров ежедневного потребления импортировала как раз из Польши. Если поляков не удастся «продавить» – а я вижу во всем этом политическую игру – и отношения испортятся окончательно, придется предусматривать какие-то альтернативные каналы снабжения региона», – говорит Деев.
     
     
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