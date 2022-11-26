России нужны новые БАМ и Транссиб

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26 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...
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Государственный суверенитет формируется в головах у граждан

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Постоянное, стежок за стежком, сшивание географической основы и ее исторического содержания, происходящее в голове отдельно взятого гражданина, приводит к возникновению нации. Подробности...
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По факту пересмотр итогов приватизации давно состоялся

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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Пересмотр итогов приватизации – казалось бы, давно подзабытая тема – в последнее время набирает популярность в социальных сетях. Подробности...
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

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    России нужны новые БАМ и Транссиб

    Что мешает российскому экспорту в Китай
    		   26 ноября 2022, 11:00
    Фото: Евгения Летта/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Запущенный недавно первый в истории железнодорожный мост через реку Амур вкупе с автомобильным мостом серьезно ускорили перевозку грузов в Китай. Однако чтобы перенаправить российские грузы с европейского на восточное направление, этого недостаточно. России, по сути, потребуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль.

    Грузоперевозки между Россией и Китаем продолжают расти в том числе благодаря расширению инфраструктуры. Знаковым событием стало открытие летом автомобильного, а в ноябре этого года – первого в истории железнодорожного моста через реку Амур.

    Железнодорожный мост через Амур стал новым транспортным коридором между Россией и Китаем. До этого на Дальнем Востоке было три железнодорожных перехода. Крупнейший пункт пропуска – в Забайкалье, на него приходилось до 70% идущих в Китай грузов. Еще два пункта пропуска есть в Приморье.

    Новая артерия через Амур расширяет инфраструктурные возможности и облегчает перевозки грузов в Китай. В частности, расстояние в северные провинции Китая сокращается более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами. Контейнерные поезда, запущенные по мосту, позволяют убыстрить доставку до 15-20 дней, заявил торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский.

    Железнодорожный мост соединил населенные пункты Нижнеленинское Еврейской Автономной Области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян в КНР. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.

    Новый мост был необходим для роста грузопотока, в том числе для возросшего экспорта российского угля в Китай. Из-за угольного эмбарго Евросоюза России пришлось перенаправлять потоки угля в азиатские страны. И главным покупателем стал Китай, потому что использование для генерации электроэнергии российского угля оказалось более выгодным, чем сжиженного природного газа (СПГ). Российский уголь, ко всему прочему, продается со скидкой, что делает его еще более выгодным, чем покупать, например, австралийский уголь.

    В итоге российские железнодорожные маршруты в Китай оказались переполнены угольным экспортом. Речь идет о рекордных объемах – в августе Пекин получил 8,54 млн тонн российского угля. Более того, Китай, скорее всего, купил бы еще больше российского угля, если бы не существовало транспортных ограничений.

    Растут поставки российского угля и в Индию. За девять месяцев этого года индийцы закупили почти 6 млн тонн энергетического угля у России, что в три раза больше, чем годом ранее. Перспективным выглядит и турецкий рынок сбыта.

    Эксперты в обзоре консалинговой группы «Деловой профиль» указывают, что для выхода на новые рынки сбыта и переориентации поставок с Запада на Восток необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие практически достигла максимума. В частности, на восточное направление уже в этом году перенаправят дополнительно 25 млн тонн угля, задействуя также и порты, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.

    В этом году (за 10 месяцев) в целом России и Китаю удалось на треть нарастить товарооборот. Он составил 154 млрд долларов. Партнеры уже довольно близки к цели в 200 млрд долларов, которая поставлена к 2024 году. Однако, чтобы ее реализовать, одних мостов через Амур будет явно недостаточно.

    «Главное слабое место для роста экспорта в Китай железнодорожным транспортом – это недостаточная пропускная способность российских железных дорог. Потенциал развития грузопотока в Китай по железной дороге есть, но для этого России нужно, по сути, построить дубль БАМа и ТрансСиба, что займет немало времени.

    Поэтому и наблюдаются «пробки» с составами, забитыми углем. Они не могут проехать по несколько недель – не хватает путей для прохождения сразу нескольких составов параллельно», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Еще одно узкое место, по его словам, – нехватка локомотивов, грузовых контейнеров, цистерн, грузовых вагонов. Сейчас РЖД даже сокращает количество выпускаемых цистерн, так как не хватает средств на их производство.

    Но одновременно со строительством новой инфраструктуры на Восток потребуется расширять заводы по производству грузового состава, что также требует инвестиций и времени. По прогнозу Минэнерго РФ, чтобы максимально сохранить уровень добычи и экспорта угля, в перспективе до 2030 года необходимо вложить 1-1,2 трлн рублей в развитие инфраструктуры и импортозамещения оборудования для отрасли. 

    Программа увеличения пропускной способности БАМа и ТрансСиба рассчитана на десять лет. «Только к этому периоду Россия сможет нарастить объемы экспорта в Азию таким образом, чтобы полностью заместить выпадающие объемы Европы. Это не только уголь, но и лес, нефть, нефтепродукты и т.д.», – считает Деев.

    Россия традиционно везет из Китая автомобили, технику для строительства и АПК, разные комплектующие, сырье и материалы для наших отраслей, а также потребительские товары (одежду, обувь, бытовую технику, игрушки).  Именно поэтому сейчас реализуется ряд инфраструктуреных проектов на китайском направлении.

    «Сегодня в России всего реализуется 65 проектов на 106,2 млрд долларов, а в Китае – 5 проектов на 5,8 млрд долларов.

    Важен также проект «Европа - Западный Китай», на строительство которого было запланировано финансирование в объеме 655 млрд рублей. В том числе строительство объездной дороги вокруг Тольятти и моста через Волгу, а также проект платной автотрассы «Меридиан», которая соединит Россию и Китай, и будет стоить 600 млрд рублей. Проект рассматривается исключительно как транзитный и практически не ориентирован на нужды внутренних российских перевозчиков», – отмечает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

    В целом на обсуждении в Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству находится более 70 проектов на общую сумму свыше 120 млрд долларов.

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