Политолог: Смягчение целого ряда уголовных наказаний – инициатива главы государства

Политолог Манойло разъяснил основные направления гуманизации российского правосудия

Гуманизация правоприменительной практики в российской системе правосудия ведется по поручению Владимира Путина. Поэтому этот вопрос и был поднят президентом на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло.

«Путин – убежденный сторонник гуманизации российской системы правосудия. Например, именно по его инициативе сейчас рассматривается закон о смягчении целого ряда уголовных наказаний, особенно в отношении женщин, несовершеннолетних и в тех случаях, если преступления были совершены впервые», – отметил Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

«Отдельная часть встречи с председателем Верховного суда была посвящена формированию судебной системы в вернувшихся регионах. Это окончательно должно произойти ближайшей осенью. Но, по сути, судебные органы уже начинают работу в новых субъектах. Когда они начнут действовать, это поспособствует укреплению общенациональной системы правосудия», – подчеркнул собеседник.

«Переход с украинской на российскую судебную систему будет интенсивным, и это один из главных моментов общей интеграции регионов в РФ», – заключил эксперт.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой обсуждались меры, направленные на гуманизацию правоприменительной практики, а также работа по созданию судов в новых регионах. Об этом говорится в сообщении Кремля.

По словам Лебедева, цель гуманизации правосудия в том, чтобы женщина или впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести подвергались сначала административной или иной дисциплинарной ответственности. Также он указал: уже закончился конкурс, объявленный на должности руководителей судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Полагаю, что где-то к осени мы сформируем судейский корпус, и пленум Верховного суда РФ в новых субъектах объявит о начале работы судов», – сказал он. «Создание органов судебной системы в новых субъектах – важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые вы сейчас назвали, работа будет завершена», – отметил в ответ Путин.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатов на должности председателей высших судов новых регионов. На пост председателя Верховного суда ДНР был рекомендован нынешний глава Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев, сообщает РАПСИ.

На пост председателя Верховного суда ЛНР рекомендована действующий его руководитель – Светлана Трифанова. Также коллегия решила рекомендовать Александра Цветкова на пост председателя Херсонского областного суда – сейчас он руководит Ленинским районным судом Крыма. На аналогичный пост в Запорожском областном суде рекомендовали сразу двух судей: Романа Ражкова и Владимира Полухина.

ВККС рекомендовала Наталью Мальцеву на должность председателя Арбитражного суда ДНР, а на пост главы Арбитражного суда ЛНР был рекомендован Константин Агевич. Оба кандидата работали в судебной системе новых регионов.

Руководить арбитражными судьями Херсонской области предлагается представителю Суда по интеллектуальным правам Александру Снегуру. На пост главы Арбитражного суда Запорожья предлагается назначить Владимира Устюжанинова, который в данный момент занимает пост председателя Второго арбитражного апелляционного суда.