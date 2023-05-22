Путин пообещал провести обсуждение законопроекта о гуманизации уголовной практики

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым заявил, что поручит провести обсуждение законопроекта о гуманизации нормативной базы и правоприменительной практики по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые.

Глава государства отметил, что в таких случаях необходимо провести основательную работу с экспертным сообществом, с депутатами и Общественной палатой. Соответствующее поручение будет дано администрации президента, передает ТАСС.

Кроме того, Лебедев доложил Путину о том, что в новых регионах судейский корпус может быть сформирован к осени.

Президент отметил, что создание органов судебной системы на новых территориях – важнейший шаг по формированию органов власти в этих регионах вообще.

Напомним, в конце прошлого года Путин увеличил штатную численность сотрудников СК для работы в новых регионах.