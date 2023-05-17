Названы имена кандидатов на посты глав высших судов новых регионов

Судебная коллегия назвала имена кандидатов на посты глав высших судов новых регионов

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала кандидатов на должности председателей высших судов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

На пост председателя Верховного суда ДНР рекомендован нынешний глава Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев, сообщает РАПСИ.

На пост председателя Верховного суда ЛНР рекомендована действующий его руководитель – Светлана Трифанова. Согласно повестке заседания, она была единственным претендентом. Также коллегия решила рекомендовать Александра Цветкова на пост председателя Херсонского областного суда – сейчас он руководит Ленинским районным судом Республики Крым.

На аналогичный пост в Запорожском областном суде рекомендовали сразу двух судей: Романа Ражкова и Владимира Полухина. При этом ВККС отклонил кандидатуру ныне безработного экс-судьи Романа Батршина, который пять лет назад не получил рекомендации на пост председателя Смоленского областного суда из-за ошибок в представленных документах и семейной декларации.

ВККС рекомендовала Наталью Мальцеву на должность председателя Арбитражного суда ДНР, а на пост главы Арбитражного суда ЛНР рекомендован Константин Агевич. Оба кандидата работали в судебной системе новых регионов.

Руководить арбитражными судьями Херсонской области предлагается представителю Суда по интеллектуальным правам Александру Снегуру. На пост главы Арбитражного суда Запорожья предлагается назначить Владимира Устюжанинова, который в данный момент занимает пост председателя Второго арбитражного апелляционного суда.

Также ВККС в среду рекомендовала заместителей председателей всех высших и арбитражных судов новых регионов.

Утвержденные кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. После их окончательного утверждения президент России Владимир Путин подпишет соответствующие указы о назначении.

Согласно принятым законам на пост судей в новых регионах могли претендовать только граждане России, соответствующие квалификационным требованиям. Также предусматривается, что преимущественное право на замещение должностей имеют те судьи, которые замещали соответствующие должности на момент присоединения новых регионов к России.