Беженцы рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ в Артемовске

Беженка из Артемовска рассказала о задержаниях полицией за чтение российских СМИ

Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей, которые читали российские средства массовой информации, соц сети и Telegram-каналы, сообщила эвакуированная из Артемовска женщина.

Как указала женщина, к тем, кто «лазит в телефоне», подходили, скорее всего, артемовские полицейские в военной форме, проверяли документы и мобильные аппараты, передает РИА «Новости». Сначала, по ее словам, у одного мужчины проверили телефон, а потом решили задержать его. Причем полиция жестко заломала руки мужчине и увела в неизвестном направлении, добавила она.

По ее мнению, полицейские обнаружили в проверяемом смартфоне связанный с Россией контент, поэтому задержали мужчину. Жительница Артемовска Мария предположила, что его увели за то, что у него были российские номера в телефоне, либо какие-то российские группы, отметив, впрочем, что «это было у них у всех».

Женщина уточнила, что все гражданские в Артемовске читали российские медиа и интернет группы, но тщательно скрывали это от представителей украинских властей и военных, так как те постоянно проверяли их телефоны.

Она рассказала, что они читали новости и обстановку в городе, поскольку связи не было, для того, чтобы узнать о происходящем, но потом все сразу удаляли, потому что боялись проверок телефонов и карманов. Мария добавила, что проверяли абсолютно всех, независимо – это молодые люди, либо взрослые.

В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.