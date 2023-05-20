Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области

Рогов: Риски ракетных ударов ВСУ по Запорожской области резко возросли

Чтобы снизить резко возросшие риски ракетных ударов Украины по Запорожской области необходимо наращивание ПВО в регионе и отодвигание линии боевого соприкосновения, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Мариуполю.

Как указал Рогов, вся территория Запорожской области простреливается и уже несколькими видами ракет. По его словам, если города Энергодар, Мелитополь простреливаются даже РСЗО HIMARS без ракет большой дальности, то «Гром-2», дивизион которых уже расположен в городе Запорожье, спокойно может достать до Крыма и Крымского моста, и в этих реалиях риски и угрозы за последнее время резко выросли, передает ТАСС.

Он отметил, что британские ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ наносили удары по Луганску, могут угрожать и объектам на всей территории области, не смотря на то, что их применение на запорожском направлении пока не фиксировалось.

Рогов уточнил, что в настоящее время вся Запорожская область простреливается как минимум двумя-тремя видами тяжелых вооружений, которые есть в наличии Киева и точно присутствуют на запорожском направлении.

По мнению Рогова, снизить риски может отодвигание линии боевого соприкосновения, так как возможности наращивания ПВО ограничены. «Если говорить о решении проблемы, то только одно – отодвигание линии фронта с усилением группировки ПВО. Но ПВО не безгранично, и стянуть все на себя нереально – есть херсонское направление, южнодонецкое как часть запорожского фронта», – пояснил он.

Еще одним решением, по его оценке, могла бы быть ликвидация украинского состава, отдающего приказы об обстрелах, по причине того, что они будут понимать, что за каждый преступный приказ по обстрелу мирных городов будет личная расплата и, количество таких приказов снизится.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что при повторном обстреле ВСУ Мариуполя пострадавших нет, украинские войска ударили по городу дальнобойными ракетами.