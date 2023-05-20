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Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области
Рогов: Риски ракетных ударов ВСУ по Запорожской области резко возросли
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Чтобы снизить резко возросшие риски ракетных ударов Украины по Запорожской области необходимо наращивание ПВО в регионе и отодвигание линии боевого соприкосновения, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Мариуполю.
Как указал Рогов, вся территория Запорожской области простреливается и уже несколькими видами ракет. По его словам, если города Энергодар, Мелитополь простреливаются даже РСЗО HIMARS без ракет большой дальности, то «Гром-2», дивизион которых уже расположен в городе Запорожье, спокойно может достать до Крыма и Крымского моста, и в этих реалиях риски и угрозы за последнее время резко выросли, передает ТАСС.
Он отметил, что британские ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ наносили удары по Луганску, могут угрожать и объектам на всей территории области, не смотря на то, что их применение на запорожском направлении пока не фиксировалось.
Рогов уточнил, что в настоящее время вся Запорожская область простреливается как минимум двумя-тремя видами тяжелых вооружений, которые есть в наличии Киева и точно присутствуют на запорожском направлении.
По мнению Рогова, снизить риски может отодвигание линии боевого соприкосновения, так как возможности наращивания ПВО ограничены. «Если говорить о решении проблемы, то только одно – отодвигание линии фронта с усилением группировки ПВО. Но ПВО не безгранично, и стянуть все на себя нереально – есть херсонское направление, южнодонецкое как часть запорожского фронта», – пояснил он.
Еще одним решением, по его оценке, могла бы быть ликвидация украинского состава, отдающего приказы об обстрелах, по причине того, что они будут понимать, что за каждый преступный приказ по обстрелу мирных городов будет личная расплата и, количество таких приказов снизится.
Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что при повторном обстреле ВСУ Мариуполя пострадавших нет, украинские войска ударили по городу дальнобойными ракетами.
ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском
Военкоры сообщили об уничтожении штаба с офицерами бригады «Эдельвейс» под Артемовском
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Российские войска уничтожили штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ под Артемовском, ликвидирован командир украинского батальона Головатюк, сообщили российские военкоры.
По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после удара ВС России по полевому штабу врага на Украине появились первые некрологи. Так, сообщается, что был ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк.
Также отмечается, что российский отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у поселка Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка – Сакко и Ванцетти.
Ранее Минобороны сообщило, что российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
В Киеве прогремели более десяти взрывов
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.
По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине
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Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ.
Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС.
Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.
Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.
В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи».
Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.
«20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
ВСУ нанесли повторный ракетный удар по Мариуполю дальнобойными ракетами
Украинские войска повторно обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами, пострадавших нет
При повторном обстреле ВСУ Мариуполя пострадавших нет, украинские войска ударили по городу дальнобойными ракетами, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).
Представитель силовых структур заявил, что тип дальнобойных ракет, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, уточняется, передает ТАСС.
Очевидцы сообщат, что система ПВО сбила четыре ракеты.
Ранее украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как год назад был освобожден Мариуполь, чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города.
Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска
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На Артемовском направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание на флангах обеспечивют подразделения Южной группировки войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение подразделениям противника у Богдановки и Ягодного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки в данном районе совершено шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий ликвидированы свыше 95 военнослужащих и наемников, танк, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате огня артиллерии Южной группировки за свутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, польская артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино ЛНР. Под Торским Донецкой народной республики (ДНР) и Кременной ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.
Потери противника составили более 60 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику возле Угледара ДНР. За последние сутки уничтожены до 85 военнослужащих и одна «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение последних суток поражены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Недалеко от Копанки Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.
Военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске
Российские военкоры опубликовали видео боев за последние кварталы в Артемовске (украинское название – Бахмут), снятое с дрона штурмовых отрядов.
Бои за последние кварталы Артемовска опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». На кадрах, снятых с дрона ЧВК «Вагнер», показано, как артиллерия бьет по превращенным в крепости домам, где квартиры и подвалы превращены в укрепленные огневые точки.
Ранее из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска
Боец штурмового отряда: Российские силы вышли к дороге, ставшей финишной прямой в боях за Артемовск
Российские штурмовые отряды вышли на дорогу к селу Ивановское в пригороде Артемовска (украинское название – Бахмут), ставшей «финишной прямой» в боях за город, под контролем противника осталось менее километра, рассказал боец.
Штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, что были тяжелые бои, дорога из Артемовска в Ивановское отделяет ВСУ и российские подразделения.
По его словам, под контролем противника остался коттеджный поселок и промзона, но российские силы подошли к этой дороге, которая уже «финишная прямая», передает РИА «Новости».
Другой боец из ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска, закрепился в опорнике, откуда сбежал противник.
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
Военкоры опубликовали видео ударов «Первой славянской бригады» под Авдеевкой
Военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», расчеты гаубиц Д-20 «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удар по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении.
Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой.
В ЛНР подтвердили уничтожение под Артемовском комбата бригады ВСУ «Эдельвейс»
Марочко: Отдававший приказ на обстрелы ЛНР комбат бригады ВСУ «Эдельвейс» Головатюк ликвидирован
Российские военные ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, который отдавал приказы обстреливать Луганскую народную республику, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при руководстве комбата Головатюка его нацистская бригада убивала мирных граждан еще до проведения СВО. Марочко подчеркнул, что ликвидация комбата украинских нацистов – очередной этап в денацификации и демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что украинская бригада, которой командовал Головатюк, пыталась овладеть городом Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции. Он также отметил, что нацбат «Айдар» (запрещен в России) вошел в состав данного подразделения ВСУ, а Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с фашизмом.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском, а также был ликвидирован командир украинского батальона Головатюк.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Политологи: Запад пытается разрушить «Семью семей» народов России
Политологи в рамках круглого стола рассказали о попытках Запада использовать против России ее многонациональное многообразие
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Несмотря на все попытки западных стран разрушить межнациональное согласие в России, оно только укрепилось, а идея «семьи семей» имеет привлекательную мировоззренческую парадигму для других государств. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семья семей: межнациональное согласие в России».
«Работа по разрушению межнационального согласия в России продолжается десятилетиями. Сейчас мы видим, как вбрасываются деструктивные идеи в национальные сообщества, как противник выстраивает новую конфликтную повестку», – отметил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России.
«Несмотря на то, что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. Ведь за любой инфоповод, который может стать возможной болевой точкой, западные комментаторы пытаются сразу вцепиться», – добавил политолог.
«Фраза президента: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Горжусь тем, что я часть этого мира, могучего, сильного, многонационального народа России» стала не просто метафорой, а основой политики в межнациональных отношениях. Глава государства – не просто гарант межнационального мира и согласия в стране, а человек, который не словом, а делом укрепляет это межнациональное согласие», – отметил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.
«Многонациональный состав России – это цивилизационная основа нашей государственности, нашего общества, основанного на синтезе, на взаимодействии народов, и его сила именно в этом», – убежден эксперт.
«Сегодня мы находимся в состоянии беспрецедентных вызовов, связанных с открытым противостоянием с Западом. Его агрессия носит комплексный характер, поставлена задача уничтожения российской государственности. Происходит попытка дестабилизации ситуации в России через разрыв межнационального мира. Для нашей страны чрезвычайно важна реакция на такие попытки, формирование стратегического видения. Межнациональный мир, гармония должны укрепляться, быть мощным фундаментом, который не допустит внешнего давления на Россию», – отметил историк.
«Россия на протяжении веков развивалась как великая евразийская цивилизация, в создании которой приняли участие все основные этнокультурные и религиозные группы – славянские и тюркские, угро-финские и кавказские этносы, народы Севера и Сибири, православные и мусульмане, буддисты и иудеи», – рассказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
«Нашей стране не только удалось сохранить межнациональный и межконфессиональный мир, но и создать атмосферу сотрудничества, братства народов, которые видят в ней свою общую Родину. Россия помогает народам сохранять свою самобытность, формирует симфонию народов и культур, демонстрирует высокий уровень консолидации и качества межнациональных отношений. Это факторы нашего единства», – считает он.
При этом, с точки зрения социологов, в России есть два тренда. «Это гармонизация межнациональных отношений и специальная военная операция – когда мы видим проявление переосмысления многих сторон нашей действительности», – рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«Мы отчетливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. 68% россиян считают, что тот факт, что Россия – это многонациональная страна, делает нас сильнее. Это две трети. Больше половины опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные. Наблюдается увеличение этой группы людей. Про конфликтность говорят всего 9%», – отметил социолог.
«66% опрошенных не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности, 25% – скорее не испытывают. В сумме 91% заявляют о том, что им это чувство не знакомо», – добавил он.
«В трудные для государства времена народы России всегда сплачивались. СВО показала внутреннюю силу братских народов, когда мы вместе встали против неонацистской угрозы Запада. Мы, как одна большая семья, сражаемся за свою Родину, за будущее наших детей», – акцентировал Герой России Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Боотур», первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов Якутии.
«Те распри, которые были в гражданской жизни, отодвинулись. Все вдохновлены идеей, что страна должна объединиться. Мы храним, чтим нашу историю. Больше тысячи лет, как мы живем одной семьей, и в трудные времена мы особо должны быть едины. Запад, пытаясь дестабилизировать ситуацию, наоборот, сплотил нас», – отметил он.
При этом особую значимость приобретает работа с молодым поколением. «Важно донести до молодых людей, что межнациональное согласие и кооперация – это то, что открывает новые возможности. При это любая форма дезинтеграции значительно уменьшит потенциал для развития и повышения качества жизни», – рассказал Эльдар Есиев, член экспертного клуба «Дигория».
«Это актуально с учетом того, что основной канал информационной атаки на межнациональные отношения – интернет и социальные сети. А как нам известно, именно молодежь является аудиторией, наиболее представленной в виртуальной среде», – добавил политолог.
«Еще одной важной частью работы является туризм. Лучшим способом борьбы со стереотипами, мешающими нормальному отношению человека к представителям другого народа, является поездка в регион и знакомство с его культурой и традициями», – отметил политолог.
В завершение дискуссии эксперты отметили – российский цивилизационный опыт позволяет сформулировать уникальное ценностное предложение всему миру. На этот опыт смотрят наши дружественные страны, и они готовы его применять.
G7 призвала Иран отказаться от поддержки России из-за Украины
Страны G7: Иран должен прекратить поддержку войны России против Украины
Страны Группы семи (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте, а также потребовали не передавать Москве вооружения, говорится в совместном коммюнике.
Лидеры «семерки» призвали Иран отказаться от экспорта в Россию беспилотников, которые, как они считают, якобы использовались для российских атак на Украине, передает ТАСС.
Ранее сенатор США Тед Круз сообщил, что готовит законопроект, который предусматривает введение санкций с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.
Напомним, утверждения о том, что Иран якобы передает России беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже стали поводом для санкций ЕС и США против Ирана.
Госдеп США заявил, что ВТС России и Ирана становится полномасштабным партнерством в сфере обороны.
Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
Российские ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Средствами российских ПВО за последние сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также перехвачена одна управляемая американская авиабомба GBU-32, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Уничтожены 18 украинских беспилотников возле Верхнеторецкоего, Новоандреевки, Сладкого Донецкой народной республики, Кременной, Площанки и Новодружеска Луганской народной республики.
С начала спец операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4236 беспилотника, 423 ЗРК, 9236 танков и других бронемашин, 1100 машин РСЗО, 4859 орудий полевой артиллерии, а также 10322 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.
Отметим, что накануне в Британии официально подтвердили использование Украиной ракет Storm Shadow.
Российский военный рассказал о взаимодействии танков и артиллерии ЗВО в зоне спецоперации
Российский военный рассказал, что танки и артиллерия ЗВО эффективно взаимодействуют в зоне спецоперации
Танковые и артиллерийские подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют во время спецоперации, помогая друг другу эвакуировать боевые машины из-под артиллерийского обстрела, рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Обь».
По его словам, взаимодействие идет слаженно, к примеру, противник тремя снарядами пытался поразить машину ВС России – вокруг осколки, пробиты были все колеса, а для того, чтобы машину убрать, пока ее не добили, пехота быстро связалась с танкистами, передает РИА «Новости».
Также командир отметил, что танкисты приехали очень быстро и помогли эвакуировать машину с поля боя – боевая машина уже отремонтирована, находится в строю и выполняет боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные успешно отработали в ходе СВО тактику прикрытия боевой техники с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор» как при штурмах в лесополосе, так и на открытой местности.