Bloomberg рассказал о перепалке Маккарти с российским журналистом

Bloomberg: Спикер Конгресса США резко обменялся мнениями об Украине с журналистом из России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, находясь в Израиле, «резко обменялся мнениями» с российским журналистом по вопросу предоставления Украине американской помощи.

Корреспондент, по данным Bloomberg, спросил Маккарти о планах Вашингтона по сокращению помощи для Киева.

Маккарти в ответ заявил, что голосует за оказание Украине помощи, что поддерживает выделение помощи этой стране. «Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной», – приводит его слова RT.

Спикер Палаты представителей Конгресса США добавил, что его страна будет продолжать поддержку Украины.

Имя российского журналиста не уточняется.

Ранее в Белом доме сообщили, что американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина.

Москва не раз подчеркивала, что страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.