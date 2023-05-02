В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин

Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.

Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.

Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.

На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.

Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.