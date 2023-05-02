Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 670 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. За сутки в районе города Артемовск авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины.