Российское Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ ивановскими десантниками

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны штурм и зачистка ивановскими десантниками взводного опорного пункта вооруженных сил Украины.

Как сообщает Минобороны в Telegram, опорный пункт выявили расчеты БпЛА ВДВ. После этого украинским подразделениям нанесли «огневое поражение», по вскрытым огневым точкам ВСУ вели огонь «из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов». Затем были проведены штурм опорного пункта, его захват и зачистка. Украинские военные отступили, «бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых». Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены около 170 целей ВСУ, из них 120 огневых поражений нанесли по районам сосредоточения противника. Авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинской армии, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-бахмутском направлении. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ у Константиновки, а на Авдеевском направлении уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.

