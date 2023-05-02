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Россия указала на превращение «зерновой сделки» в коммерческий проект Запада
Советник-посланник посольства России в США Леденев констатировал превращение «зерновой сделки» в коммерческий проект
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«Зерновая сделка» превратилась в коммерческий проект, Запад интересуют только прибыли собственных агрохолдингов, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.
Леденев отметил «изворотливость», с которой США пытаются игнорировать «четко прописанную» связь между вывозом украинского зерна и «нормализацией росагроэкспорта». «Впечатление таково, что исторический принцип Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться – здесь вмиг забывается, когда речь касается нашей страны», – заявил Леденев, слова которого приводятся в Telegram посольства.
Он указал на отсутствие прогресса в «разрешении финансово-логистических проблем при отгрузках российского зерна и удобрений», в вопросах импорта в Россию сельхозтехники и работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
Леденев заявил, что уазанные проблемы вызваны «опостылевшей всему миру санкционной стратегией» Запада. По его словам, Запад интересует не помощь Глобальному Югу, а «поступление украинского зерна на явно не бедствующие европейские рынки» и «преумножение прибылей западных агрохолдингов». Так, США продемонстрировали «выразительное безмолвие» в ситуации с запретом импорта украинского продовольствия странами Восточной Европы.
Указывается, что «из почти 29 млн тонн вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% были направлены в нуждающиеся нацхозяйства». При этом России мешают поставлять зерно и удобрения в развивающиеся страны даже на безвозмездной основе.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не выполняется в части условий, которые касаются России, поэтому имеет «не очень хороши» перспективы продления.
В США заявили о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений
Полковник Макгрегор: Украина потеряла 90% поставленного Западом оружия и техники
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Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сказал, что вооруженные силы Украины по этой причине не скоро будут готовы к контрнаступлению. По его словам, осуществить это будет очень сложно, поскольку у Украины нет противовоздушной обороны и российские ракеты она отразить не может. «Русские же видят все их действия», – приводит его слова Ura.ru.
Бывший советник главы министерства обороны США считает, что украинцы находятся в тупиковой ситуации. По его мнению, страны НАТО считают Украину «гиблым делом», а использование сил альянса для помощи Киеву – затеей безнадежной.
Макгрегор ранее заявлял, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Поэтесса Боссарт после нападок на Шендеровича отказалась вставать «на колени на горох» перед украинцами
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Алла Боссарт, поэтесса и жена известного поэта-сатирика Игоря Иртеньева, выступила в поддержку публициста Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом), подвергшегося на Украине резкой критике в связи с последними высказываниями, вплоть до включения его в базу сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Боссарт, вместе с супругом покинувшая Россию и уехавшая в Израиль, на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написала, что «очень хорошо понимает» Шендеровича.
Она призналась, что не может поддержать свою дорогую подругу Вику Ивлеву, «которая считает, что дело всей нашей оставшейся жизни – стоять на коленях перед украинцами и подставлять им морды для оплеух». В этом, по мнению Боссарт, нет «особого конструктива».
По ее словам, россиянам «очень далеко» до «новой этики» белых американцев, которые должны становиться на колено перед черными и целовать им руку. «Вряд ли до этого дойдет», – считает она.
Единственно правильным поведением в ситуации, в которой оказался Шендерович, по мнению поэтессы, – это «не реагировать вообще». «Но не становиться на колени на горох на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными», – подчеркнула Боссарт.
Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые бы хотели, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что он очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине. После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».
В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Добавим также, что в мае 2018 года Боссарт подверглась резкой критике в Израиле за лирическое стихотворение. Поэтессу требовали лишить гражданства и выгнать из страны.
Военкоры показали последствия удара по Павлограду
Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Кадры опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Как сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, по области было выпущено семь ракет, часть из которых якобы удалось сбить украинской ПВО. Количество попаданий он не уточнил. При этом он заявил о повреждении промышленного предприятия в городе.
Ранее власти Павлограда призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Полковник рассказал, как Россия срывает наступление ВСУ
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Российские Вооруженные Силы, применяя авиацию, артиллерию и планирующие авиабомбы, наносят упреждающие удары, которые срывают наступление украинских националистов, заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Кнутов в комментарии Ura.ru заявил, что у России есть все, чтобы достойно встретить украинское наступление, отбить его и самим двинуться вперед.
Российские удары нацелены на то, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва, подчеркнул он.
По словам Кнутова, упреждающие удары нужны, чтобы оттянуть начало наступления ВСУ и, возможно, сорвать его.
30 апреля сообщалось, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления.
Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа заявил о недовольстве ООН требованием МАГАТЭ не атаковать Запорожскую АЭС
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Публичное требование гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресекать призывы к захвату Запорожской АЭС вызвало недовольство ООН, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа именно с этим связывает недовольство ООН идеей о зоне безопасности вокруг станции. Карчаа назвал ООН организацией, которой не удалось урегулировать ни один конфликт, передает ТАСС.
По мнению Карчаа, в отличие от сотрудников ООН Гросси «пытается что-то сделать, не все получается, но все же». В Росэнергоатоме указали на «его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии».
Карчаа считает, что в ООН остались недовольны Гросси не из-за «недостаточности усилий», а из-за его «открытого и публичного заявления, что по атомной станции нельзя стрелять» и что «любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться». Как заявил Карчаа, в ООН должны были опровергнуть это заявление, поскольку «была задета профессиональная честь одного из их институтов».
Как утверждает Wall Street Journal, команда генсека ООН Антониу Гутерреша выступила против идеи МАГАТЭ о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о ситуации под Гуляй Полем
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Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи, муссируемые в украинских блогах, о том, что вооруженные силы Украины якобы «пробили» российскую оборону под Гуляй Полем Запорожской области.
Коц в своем Telegram-канале сообщил, что проехал деревни Новоселовка, Степановка и Марфополь «до самого переднего края, с которого открывается вид на дачи Гуляй Поля». Военкор, опровергая сообщения украинских СМИ, подчеркнул, что ВСУ ничего не удалось «отжать» на этом направлении, но отметил, что противник «постепенно наглеет».
Напомним, накануне вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область), которые ВСУ копили для наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что в результате удара и потери складов с боеприпасами и топливом в Павлограде три бригады вооруженных сил Украины не смогут перейти к активным боевым действиям.
Рогов объяснил значение удара по Павлограду
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду
ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».
Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.
ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины
Конашенков: ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины
В ночь на понедельник Вооруженными силами России нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты. В результате российского удара, по его словам, нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, сообщается в Telegram-канале МО РФ.
Напомним, в воскресенье вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область). ВСУ копили их для наступления на Запорожском направлении.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
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Командно-наблюдательный пункт украинских вооруженных сил поражен возле города Угледара в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.
Командно-наблюдательный пункт относился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Также у Угледара, Привольного (ДНР) и Малой Токмачки (Запорожская область) нанесено поражение противнику из тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток».
На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у поселков Двуречная, Тимковка и Крахмальное (Харьковская область).
У поселков Масютовка, Кисловка, Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Розовка (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. На этом направлении уничтожено за сутки более 85 бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-20.
У поселка Избицкое (Харьковская область) поражен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении поражены два подразделения ВСУ у населенных пунктов Ольговка (Харьковская область), Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
У поселка Торское (ДНР) и Невское (ЛНР) также выявлены две украинские ДРГ, их действия пресечены. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пикап, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении продолжается освобождение западной части Артемовска, штурмовым отрядам оказывают поддержку ВДВ.
В районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки (ДНР) поражена живая сила и техника. За сутки в этом районе произведено шесть самолетовылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи. За этот период на этом направлении уничтожено до 330 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
У поселка Новоукраинка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
В Индии не исключили ухудшения отношений с Украиной после скандала с богиней Кали
Firstpost: Унижающая индусское божество украинская карикатура ставит вопрос об отношении Киева к Нью-Дели
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Опубликованный минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню Кали высмеивает веру миллиардов индусов и ставит вопрос о действительном отношении Киева к Нью-Дели, заявил индийский обозреватель Сримой Талукдар на новостном портале Firstpost.
Обозреватель пишет, что искаженное изображение богини было непристойным и явно индусофобским, а его размещение украинским Минобороны вызывает серьезные вопросы об отношении Украины к Индии, передает ТАСС.
Автор публикации задается вопросом, чего добивался режим Зеленского, публикуя унижающий индусский символ веры. Талакдур считает, что неоднократно обвиняемый в нацизме киевский режим не задумывается о том, какую боль он причиняет чувствах индусах, публикуя оскорбляющую одну из самых почитаемых богинь индусского пантеона.
Также публицист напомнил, что Украина требует от Индии поддержать санкции против России, в то время, как поставила Пакистану вооружений на сумму 1,6 млрд долларов.
Ранее с осуждением карикатуры выступил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. Он заявил, что опубликованный минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру.
Украинская певица Тина Кароль удалила «снятый россиянами» клип
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Украинская певица Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) сообщила, что удалила свой новый клип «Honey/Мед» со всех интернет-площадок, поскольку узнала, что в его создании принимали участие российские граждане.
Кароль в видеообращении в своем Telegram-канале сообщила, что не знала о российском гражданстве отдельных членов команды. Она заявила, что с 2014 года считает этот вопрос принципиальным.
Российские блогеры и журналисты раскритиковали заявление Кароль.
«В следующий раз, видимо, будет спрашивать аусвайс и мерить череп. А ведь Тина наверняка обогревается российским газом», – пишет Telegram-канал «Небожена».
Журналист Максим Кононенко в свою очередь привел факт о том, где родилась «украинская» певица. «Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Григорьевна Либерман, род. 25 января 1985, Оротукан, Ягоднинский район, Магаданская область, РСФСР, СССР)», – написал он.
В октябре Кароль заявила, что не будет больше исполнять русскоязычные песни, даже если это были хиты.
Развожаев заявил об отражении ПВО и флотом атаки беспилотников на Севастополь
Флот и противовоздушная оборона совместно отражают атаку беспилотников, пытающихся напасть на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Флот и ПВО на внешнем рейде отражают атаку, сбит один беспилотник, все службы города находятся в готовности, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что беспилотник сбили силами ПВО. Он также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам.
В конце апреля в Севастополе начал гореть резервуар с топливом. Развожаев сообщил, что до нефтебазы смог долететь один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.
На Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта
Живущим на вошедших в состав России территориям украинским гражданам не следует брать российские паспорта, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Верещук порекомендовала украинцам на вошедших в состав России территориях «российские паспорта не брать», передает «Газета.Ru».
Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.