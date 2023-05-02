Россия указала на превращение «зерновой сделки» в коммерческий проект Запада

Советник-посланник посольства России в США Леденев констатировал превращение «зерновой сделки» в коммерческий проект

«Зерновая сделка» превратилась в коммерческий проект, Запад интересуют только прибыли собственных агрохолдингов, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

Леденев отметил «изворотливость», с которой США пытаются игнорировать «четко прописанную» связь между вывозом украинского зерна и «нормализацией росагроэкспорта». «Впечатление таково, что исторический принцип Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться – здесь вмиг забывается, когда речь касается нашей страны», – заявил Леденев, слова которого приводятся в Telegram посольства.

Он указал на отсутствие прогресса в «разрешении финансово-логистических проблем при отгрузках российского зерна и удобрений», в вопросах импорта в Россию сельхозтехники и работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».

Леденев заявил, что уазанные проблемы вызваны «опостылевшей всему миру санкционной стратегией» Запада. По его словам, Запад интересует не помощь Глобальному Югу, а «поступление украинского зерна на явно не бедствующие европейские рынки» и «преумножение прибылей западных агрохолдингов». Так, США продемонстрировали «выразительное безмолвие» в ситуации с запретом импорта украинского продовольствия странами Восточной Европы.

Указывается, что «из почти 29 млн тонн вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% были направлены в нуждающиеся нацхозяйства». При этом России мешают поставлять зерно и удобрения в развивающиеся страны даже на безвозмездной основе.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не выполняется в части условий, которые касаются России, поэтому имеет «не очень хороши» перспективы продления.

