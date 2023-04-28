Песков словами «воз и ныне там» оценил состояние зерновой сделки

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28 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Донецке при ударе по маршрутке погибли семь человек
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Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство.
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Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры.
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Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией.
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков словами «воз и ныне там» оценил состояние зерновой сделки
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Зерновая сделка в части условий, касающихся России, не выполняется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Как говорится, воз и ныне там», – приводит его слова ТАСС.
Перспектива продления соглашения, по словам Пескова, не очень хорошая.
Представитель Кремля напомнил, что накануне президент России Владимир Путин встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Гурьев сообщил главе государства, что никаких улучшений в вопросе введенных ограничений отрасль не почувствовала, проблемы российских поставщиков удобрений на мировые рынки остаются.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия продолжает наблюдать за зерновой сделкой, но обстоятельства не складываются в пользу ее продления.
Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы
Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их, объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».
Депутат рассказал, что имеет много друзей и родных на Украине, но отношения не поддерживает, передает «Комсомольская правда».
По его словам, он не хочет подставлять людей, так как разговоры с россиянами расцениваются как преступление.
Напомним, Вассерман покинул Одессу в 2014 году.
Ранее депутат объяснил, почему первая леди Польши приветствовала пару Зеленских во время их визита в Варшаву на русском языке.
Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер M113
Разведчики ВС России опубликовали видео, на котором показан бронетранспортер M113 производства США, его отобрали у ВСУ в ходе ночного штурма, рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс».
Сообщается, что во время ночного штурма удалось обнаружить боевую машину пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, передает РИА «Новости».
Экипаж был уничтожен при попытке скрыться, а захваченная машина теперь будет воевать с противником. Сейчас идет ремонт мотора трофейной машины.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных «им. Бориса Джонсона».
Военкоры сообщили о массированных ударах ВКС по Украине
Военкоры: ВКС России наносят массированные удары по Украине
Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции, сообщают военкоры.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.
Взрывы прогремели в Полтавской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.
«Множество ракет летят в западные регионы», – говорится в сообщении канала.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
В ВСУ поинтересовались, откуда у России «столько оружия»
NYT: ВСУ, несмотря на поставки западного оружия, заявляют о превосходстве российской армии
Несмотря на поставки западного оружия, Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, пишут американские СМИ.
«Не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», – сказал в комментарии газете The New York Times рядовой ВСУ Павел. Он признался, что украинские военнослужащие даже не могут покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь.
Как отмечают авторы статьи, украинские военные понимают, что западные поставки не могут гарантировать им успех, передает РИА «Новости».
Украинский солдат заявил изданию, что у российских военных есть танки, БМП и БТР. «Мы не можем пойти на них с винтовками», – подчеркнул он, заявив, что украинские вооруженные силы нуждаются в тяжелой технике на земле, а также поддержке с воздуха.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов, это сказывается на стабильности и безопасности Европы и мира в целом.
Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС
Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, попытка атаковать АЭС была накануне вечером, ее удалось отразить силами ПВО, передает РИА «Новости».
В прошлом году диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию.
Отмечается, что сработала система ПВО, также повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе Киева, передает РИА «Новости».
«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», – приводит пресс-служба администрации слова начальника городской военной администрации Сергея Попко.
Ранее военкоры сообщали, что воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса
Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.
В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.
Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях
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ВСУ могут попытаться нанести отвлекающие удары по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Однако основной удар будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Любая военная операция предполагает нанесение отвлекающих ударов, которые сковывают силы противоборствующей стороны. Сейчас наиболее «раскручены» удары по Запорожской области. Также появляется информация о сосредоточении группировки ВСУ в Гуляйполе и Орехове. Но доверять этим сведениям в полной мере нельзя, потому что до наступления остается, как минимум, дней десять. На это указывают прогнозы погоды и состояние почвы. Еще многое может измениться», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Кроме Запорожского направления ВСУ могут начать наступление в Харьковской области на восток в сторону ЛНР, добавляет эксперт. «Отвлекающие удары могут наноситься по Курской, Брянской и Белгородской областям с попытками занять приграничные населенные пункты. Благодаря этому противник может создать благоприятный для себя медиа-эффект», – предположил он.
При этом Онуфриенко отмечает, что у ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях. «В связи с этим одно направление будет приоритетным и основным, а остальные будут использоваться в качестве отвлекающего маневра», – уверен он.
По его словам, Минобороны России учитывает возможные угрозы и ведет соответствующую подготовку. «Создаются укрепрайоны, эшелонированная оборона. На Запорожском направлении она охватывает в том числе и Крымский перешеек. Укрепрайоны создаются непосредственно в Крыму на случай возможных высадок десанта», – напомнил военный аналитик.
За счет полного господства в воздухе Россия обладает возможностями перебросить оперативно мобильные резервы на любой участок фронта. «Штурмовая и фронтовая авиация могут купировать и замедлять наступление противника до подхода основных наземных сил и средств», – заключил Онуфриенко.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.
Российские военные сорвали ротацию военных ВСУ в ДНР
Сорвана ротация украинских войск у четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике, уничтожены до 50 бойцов ВСУ, заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Спецназ южной группировки при поддержке артиллерии сорвал ротацию ВСУ на передовых позициях у поселков Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, сообщил Астафьев РИА «Новости».
На соледаро-бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки ударило по пункту временной дислокации 60-й отдельной мехбригады ВСУ у Дружковки.
Также артиллерия Южного военного округа ударила по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельной мехбригад ВСУ у Дзержинска и Нетайлово, добавил Астафьев.
Представитель ведомства уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Часова Яра уничтожена 122 мм самоходная гаубица 2С1, у Марьинки – две гаубицы Д-20 и Д-30.
У Авдеевки поражен пункт временной дислокации ВСУ, нанесен удар по колонне военной техники ВСУ у Курахово.
Артиллерия группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразила порядка 130 целей, более 100 из них – по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, заявил глава пресс-центра группировки Александр Савчук ТАСС.
Сбит украинский беспилотник, огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ.
Разведка группировки «Центр» установила позиции 15-го полка Нацгвардии Украины и 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Захарова ответила на слова посла США об «отсутствии разногласий» с народом России
Захарова: Российский народ убивают по наводке США, на их деньги и из их оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания посла США в Москве Линн Трейси о том, что несмотря на разногласия между Вашингтоном и Москвой, у Соединенных Штатов якобы нет разногласий с народом России.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что российский народ «убивают по наводке Соединенных Штатов», из американского оружия и на деньги США, «руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами» в результате госпереворота, который срежиссировали Соединенные Штаты.
Она также назвала «редкой удачей газеты «Коммерсант» возможность поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Особенно на фоне того, что Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами объяснил Линн Трейси причины конфликта на Украине.
Пушилин заявил о принимающихся мерах для отражения готовящегося контрнаступления ВСУ
Российские вооруженные силы принимают все необходимые меры, чтобы отразить готовящееся контрнаступление ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, киевский режим заставит солдат пойти в это контрнаступление, но ВС России к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры.
«С учетом погодных условий <…> я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев получил более 98% обещанных единиц боевой техники от Запада. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.
Отступающие из Артемовска ВСУ подорвали превращенный в крепость многоэтажный дом
Украинские военные сами подорвали свою «главную крепость» на юго-западе Артемовска (украинское название – Бахмут), которую якобы уничтожила авиабомба, сообщили военкоры.
Украинские военные опубликовали кадры со своего дрона, на которых четко видно, что они сами подорвали высотный дом перед отступлением, который служил оборонительной позицией ВСУ в этом районе Артемовска, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
До этого редактор Bild Юлиан Репке и киевские военные аналитики уверяли, что здание разрушено российской авиабомбой.
Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями.
ПАСЕ объявила действия России по спасению детей из зоны СВО «геноцидом»
Перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида, говорится в принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции.
ПАСЕ со ссылкой на киевский режим заявила об отправке 19 тыс. детей в Россию, и указала, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.
Также ПАСЕ заявила о «русификации» и «депортации» несовершеннолетних.
Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи «депортацией детей» на украинской территории.
В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В нем говорится, что в феврале 2022 года главы ДНР и ЛНР обратились к властям РФ с просьбой принять гражданских лиц на своей территории. В числе прибывших на территорию РФ лиц в феврале 2022 года находились воспитанники республиканских интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – всего около 2 тыс. человек. Дети из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в детские учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои учреждения в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства Республики были устроены под опеку в российские приемные семьи.
Всего под опеку в приемные семьи жителей России были устроены 380 детей-сирот из ДНР и ЛНР.
В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были перевезены, временно, на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников Алешкинского детского дома-интерната уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске. 8 ребят остаются в Крыму, где проходят курс реабилитации, по завершении которого они тоже вернутся в Скадовск.
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.
Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.
В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.
Брод: ПАСЕ восемь лет закрывала глаза на уничтожение ВСУ мирных жителей
Член СПЧ Брод: В ПАСЕ закрывают глаза на убийства мирных жителей в Донбассе, но спасение детей из зоны СВО называют «геноцидом»
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В западных странах не рассказывают всю правду о вывезенных детях – не показывают ту заботу, которую они получают в России. Более того, зверства ВСУ, которые уничтожают собственных граждан, как будто бы не замечаются. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей из зоны СВО в Россию якобы соответствует определению геноцида.
«Объявление действий по спасению детей из зоны СВО «геноцидом» – очередная провокация с целью демонизации РФ. Запад сознательно смещает акценты, не разъясняя непосвященной аудитории сути подобных действий. За кадром остаются важные обстоятельства: ребята были определены в российские семьи, они проходят медицинскую и психологическую реабилитацию под контролем специалистов», – сказал член СПЧ при президенте РФ, председатель НОМ Александр Брод.
«Фактически ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты. Структура в течение восьми лет закрывала глаза на регулярные обстрелы ВСУ гражданских объектов, на уничтожение мирных жителей силами Украины. Следуя такой логике, если бы Россия не вывезла детей, а оставила их на произвол судьбы – это было бы верхом «гуманизма», – отмечает эксперт.
«Между тем мы видим, что в рамках СВО ВСУ прикрываются мирными гражданами как живым щитом, размещают орудия в спальных районах и детских учреждениях. В порядке вещей становятся обстрелы приграничных территорий РФ. Оправдывается лицемерие, в рамках которого украинские чиновники призывают жителей не покидать страну, но сами вывозят собственные семьи за рубеж. Вот он – «гуманизм» по-европейски», – подчеркивает собеседник.
«Однако удивляться здесь нечему. ПАСЕ, как и многие другие международные институты, давно превратилась в обслугу политических кругов Запада. Их цель – поспособствовать государственному перевороту в нашей стране, для чего и используются информационные манипуляции. Натурально подливают керосина в огонь антироссийской истерии», – резюмирует Брод.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида. В организации со ссылкой на официальные власти Украины заявили об отправке 19 тыс. ребят в РФ и указали, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.
Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с «депортацией детей» на украинской территории.
В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР прибыло около двух тысяч воспитанников интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей.
Ребята из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои организации в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства были устроены в российские приемные семьи.
В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были временно перевезены на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске.
Напомним, 15 марта 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на РФ.
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