Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны

|
19 мая, пятница | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace
Разделы
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
Подробности...
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
Подробности...
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
Подробности...
В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...
В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева.
«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он.
Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет».
При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить.
«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины.
Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.
По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.
Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.
Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Дробницкий рассказал о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине
Политолог Дробницкий рассказал о спорах между Белым домом, Конгрессом и Пентагоном из-за F-16 для ВСУ
|
|
В споре о поставках F-16 участвуют три стороны: Белый дом, Конгресс и Пентагон. Между ними имеется компромисс: отправлять Украине столько оружия, сколько потребуется для поддержания конфликта, но дальше есть нюансы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов направила администрации Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки ВСУ истребителей F-16.
«Администрация Байдена нацелена на то, чтобы конфликт длился долго. Задача проста: высосать из России побольше ресурсов и заметно ослабить многолетнего противника. При этом Белый дом не хочет переусердствовать, отправляя Украине слишком сильное оружие, вынуждая Москву на жесткие ответные меры», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Это довольно тонкая тактика. Однако в американской политике имеются и «ястребы». В этот раз отличилась группа из 14 членов Конгресса, которые выступили с просьбой к президенту направить ВСУ истребители F-16. Это политики, руководствующиеся агрессивной риторикой, и от них некуда деться», – отмечает эксперт.
«В принципе, Вашингтон достаточно умело использует подобных представителей высшей власти в своих целях. Их регулярные выступления – элемент давления на Россию. Грубо говоря, с их помощью в отношении Москвы делаются тонкие намеки: мол, поставлено еще не все, и скоро на поле боя окажутся новые модели вооружений», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, в этот раз инициатором обращения выступила кросс-партийная группа конгрессменов. «Ястребов» хватает как в стане демократов, так и в лагере республиканцев. Еще одной стороной споров о поставке истребителей является Пентагон. Здесь важно понимать, что данная структура давно превратилась в обитель бюрократии», – акцентирует Дробницкий.
«Поэтому военные думают о деньгах. В тот момент, когда им кажется, что они могут получить новые F-16, они выступают за поставки Украине. Задача ведомства – поддерживать величину своего бюджета, следить за тем, чтобы его не ужали. Грубо говоря, есть намеченная цифра, которая уже прошла по всем планам, и ее нужно освоить», – считает эксперт.
«В принципе, все указанные стороны сошлись на шатком компромиссе, который заключается в том, что Украине необходимо регулярно поставлять вооружения, которые будут способствовать продолжению конфликта. Вокруг этого тезиса и крутится весь диалог. Таким образом, главным в вопросе о предоставлении ВСУ новой техники является внешнеполитический фактор», – подчеркивает собеседник.
«В частности, речь идет о позиции России. Если Москва будет жестко отвечать на каждую партию западного вооружения, то подобная дилемма вообще не будет стоять на повестке в США. Сейчас американцы видят, что их действия по сути остаются без ответа, соответственно, они ничего менять не станут», – резюмирует Дробницкий.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание The New York Times. Подчеркивается, что необходимость передачи подобных вооружений диктуется важностью завершения конфликта «на справедливых условиях».
«Как мы все успели убедиться, из-за первоначальной нерешительности наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для получения ВСУ дополнительных ресурсов и новых возможностей», – заявили политики в письме, составление которого координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ из штата Мэн.
До этого в Пентагоне заявили, что ведомство не станет возражать против передачи другими странами Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимного представителя организации. Подчеркивается, что ранее в министерстве обороны не раз высказывали сомнения в том, что сейчас ВСУ необходимы именно самолеты.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, когда его спросили о позиции администрации Байдена по поводу отказа Штатов передавать Украине истребители, заявил: «У меня нет сегодня новостей касательно F-16». Источник в Белом доме считает, что на отправку самолетов у Вашингтона уйдет слишком много средств из военного бюджета. Кроме того, в данных моделях имеются засекреченные системы.
Напомним, британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для нужд киевского режима.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
|
|
Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.
При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.
МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.
Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.
Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Стало известно, что построят на месте «Азовстали»
Вице-премьер Хуснуллин: На месте «Азовстали» в Мариуполе решено построить технопарк
На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет возведен технопарк, его план будет представлен после разминирования территории, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам политика, рассматривались разные идеи, но власти решили остановиться именно на строительстве технопарка. При этом Хуснуллин уточнил, что на восстановление территории и строительство нового объекта обойдется в миллиарды рублей.
В настоящее время на территории идет плановое разминирование, передает РИА «Новости».
В феврале врио главы ДНР Денис Пушилин уже говорил, что принято решение не восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе «в том виде, в каком он работал», на его месте создадут технопарк.
Территория «Азовсталь» весной 2022 года удерживалась украинскими силами, там находились тысячи украинских военных, включая неонацистов «Азова» (запрещен в России), но в итоге «Азовсталь» была полностью освобождена.
Военкор: Российские штурмовики заняли в Артемовске укрепрайон «Домино»
Военкор Симонов: Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам
Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города, сообщил военный корреспондент Александр Симонов.
Как сообщает Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс», ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского; в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Артемовске остался один район. Позже он заявил о предпринимаемых мерах с целью помешать попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске.
Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»
Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию
|
|
Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом».
«На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт.
«Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник.
«В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов.
Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние.
Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины.
В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине.
Онуфриенко: После освобождения Артемовска ВС РФ предстоит разрушить логистику ВСУ на левом берегу Днепра
Военный эксперт Онуфриенко: ВС России совместно с ЧВК «Вагнер» пресекает давление ВСУ на фланги
|
|
После освобождения Артемовска ВС России необходимо создать условия, при которых нахождение ВСУ на левом берегу Днепра станет невозможным. Прежде всего это касается разрушения логистических цепочек противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку в Артемовске.
«На протяжении недели противник активно давит на наши фланги в районе Артемовска. ВСУ в первые несколько суток даже удалось достичь некоторых успехов. Так, украинские военные заняли несколько укрепрайонов, но, отодвинув наши позиции от Красного, установить контроль над Клещеевкой так и не смогли. Сейчас было наступление в районе Сакко и Ванцетти, но и там наши бойцы не пустили их в населенный пункт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«По последним данным, в Артемовске ЧВК «Вагнер» заняли укрепрайон «Домино». А это последний район из многоэтажек, который находился под контролем противника. Что касается частного сектора, его взятие должно гораздо легче даться опытным и мотивированным штурмовикам. В связи с этим, вполне логично, что «вагнеровцы» помогают подразделениям ВС РФ удерживать позиции на флангах», – отметил собеседник.
«Необходимости держать большую группировку в самом городе нет, поскольку линия боевого соприкосновения существенно сузилась, а площадь, по которой активно наносятся удары, составляет менее одного квадратного километра. Вместе с тем надо признать, что активность ВСУ в окрестностях Артемовска создает нам определенные трудности», – рассуждает он.
Рассуждая о дальнейшем развитии ситуации на фронте, Онуфриенко отметил, что «нам, по сути, необходимо реализовать то, что не удалось сделать год назад». «Освобождение ДНР – это локальная задача, осуществить которую можно только продавливая оборону противника в лоб. При этом действовать так на всех направлениях, давая противнику возможность укрепиться в 10–15 километрах в следующем населенном пункте, мне кажется нецелесообразным», – полагает собеседник.
«Поэтому, полагаю, нам стоит сосредоточиться на проведении стратегического наступления, двигаясь из Белгородской, Курской, Брянской областей на юг. Было бы правильным провести наступательную операцию между Сумами и Харьковом. Там до Днепра порядка 300 км, расстояние хоть и большое, но задача вполне выполнимая для армии. Это позволит нам перерезать пути снабжения группировок противника через Днепр», – рассуждает Онуфриенко.
«С той же целью необходимо будет разрушить мосты. Таким образом мы получим возможность создать непреодолимые условия для группировки ВСУ и, двигаясь вдоль водоразделов рек, без их форсирования, освободим левобережье», – заключил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».
В свою очередь военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. По его словам, ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского, в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске. Также сообщалось, что Киев начал бросать в Артемовск дополнительные силы, поскольку ситуация стала очень сложной.
Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске
Пушилин: ВСУ стремятся прорвать российские фланги в Артемовске для осложнения штуромовых действий
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что противник целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для бойцов, которые сейчас находятся в самом Артемовске (Бахмуте), поэтому предпринимаются «исчерпывающие меры», передает РИА «Новости».
Накануне Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ в Артемовске остался один район. В тот же день в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске.
Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином
|
|
Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.
«Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.
«Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.
«При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.
Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».
Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Пентагон завысил стоимость поставленной ВСУ техники на миллиарды долларов
Reurers: Пентагон по ошибке завысил стоимость поставленной ВСУ техники на 3 млрд долларов
Пентагон ошибочно завысил стоимость техники, поставляемой Киеву, примерно на 3 млрд долларов, сообщило агентство Reurers со ссылкой на источники.
Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что в ведомстве обнаружили несовпадения оценке поставленной техники, передает ТАСС.
Эта ошибка позволяет осуществить новые поставки вооружений ВСУ.
Ранее в Пентагоне сообщили, что за время президентства Джо Байдена военная помощь Украине превысила 37,6 млрд долларов.
Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску
Военный эксперт Марочко рассказал о переброске Киевом резервов к Артемовску
Украина перебрасывает к Артемовску резервы для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Так, по его словам, отдельные группы вооруженных формирований Украины замечены в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Они в сжатые сроки перебрасываются на участки, где есть необходимость, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что некоторых военнослужащих привозят медицинские автомобили, прибывшие на место, чтобы забрать раненых.
Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города.
Немецкий эксперт объяснил сопротивление Запада равноправным переговорам России и Украины
Политолог Рар: Если ВСУ провалят контрнаступление, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров
|
|
США и ЕС всерьез считают, что при должной военной поддержке Украина сможет победить Россию. Однако если контрнаступление ВСУ не состоится или провалится, они первыми заговорят о необходимости мирных переговоров. И о помощи они будут просить Китай, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в ЕС призвали не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
«Заявление фон дер Ляйен соответствует генеральной линии ЕС. В то время как страны БРИКС одна за другой предлагают свои мирные инициативы для урегулирования конфликта, Запад стоит на твердой позиции, что решение конфликта без проигрыша России невозможно. Вашингтон и Брюссель полностью отрицают возможность территориальных потерь Украины», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Мнение, согласно которому офису Зеленского при достаточной поддержке удастся одолеть ВС РФ, становится доминирующим. Во всяком случае, именно в таком ключе в последнее время освещают события местные СМИ. Отдельные призывы к дипломатическому решению конфликта игнорируются и признаются враждебными», – отмечает эксперт.
«В западных странах умирает само понятие «пацифизм». Однако справедливо это исключительно в отношении России, поскольку о необходимости мира в Палестине, Судане, Йемене и Афганистане громче всех кричат именно политики США и ЕС. Но если в ближайшее время украинское контрнаступление не состоится или провалится, то эти же страны изменят свою риторику», – подчеркивает собеседник.
«Вероятно, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров, заявлять о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Возможно, они попытаются обратиться к Китаю, поскольку у Пекина достаточно хорошие отношения с Москвой, чтобы выступать в качестве посредника», – резюмирует Рар.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Большой семерки» в Японии призвала не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. При этом она высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия. Ранее он предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
CNN: Вашингтон не станет запрещать союзникам поставлять Киеву F-16
|
|
Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран, при этом сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, передает ТАСС.
Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16.
Получит ли Украина истребители НАТО?
|
|