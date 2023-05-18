В Киеве Орловский переулок переименовали в честь Джорджа Оруэлла

Городской совет Киева переименовал в четверг 26 объектов, названия которых связаны с Россией, в том числе переименованы три станции метро и ряд улиц, сообщили в пресс-службе горсовета.

Переулок Исаака Левитана будет носить имя художника Николая Бурачека, улица Рихарда Зорге получила имя писателя Василия Ярошенко. Улица имени пионера-героя Володи Дубинина переименована в честь писателя Рэя Брэдбери, а Орловский переулок переименован в честь автора романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, сообщает ТАСС.

Кроме того, станция метро «Дружбы народов» получила название «Зверинецкая», в центре Киева есть историческая часть, которая называется Зверинец, так как во времена Руси там находились княжеские охотничьи угодья. Станция метро «Проспект Правды» переименована в «Варшавскую», а «Площадь Льва Толстого» стала «Площадью Украинских героев».

Напомним, в ранее в Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина в честь космонавта Украины Леонида Каденюка.