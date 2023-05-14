Российский боксер Атаев стал чемпионом мира

Бастрыкин сообщил о групповых нападениях мигрантов с целью унижения русских

Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских

Отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских, мигранты противопоставляют свои традиции русским традициям, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, сообщает СК в Telegram.

Он рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». В частности, он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37% (с 11 тыс. до почти 15 тыс.). Число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).

При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также, как сообщает Telegram-канал ведомства, Бастрыкин отметил, факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских.

Также обсуждалась проблема подростковой преступности – в 2022 году число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных несовершеннолетними, выросло на 3% (до 9295). Кроме того, возросло «количество проявлений детского экстремизма».

Бастрыкин отметил ряд тенденций: преступность несовершеннолетних молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, имеет место рост экстремистских преступлений. По его словам, миграционная преступность также молодеет.

Напомним, Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.