Президентские и парламентские выборы стартовали в Турции

В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в воскресенье в 81 провинции Турции. Они будут работать до 17.00 по местному времени (совпадает с мск).

Всего в стране и за ее пределами установлены 191884 урны для голосования. После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата – действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы надо набрать более 50% голосов, передает ТАСС.

Вместе с президентскими проходят также парламентские выборы. В них участвуют 36 партий.

Как пишет газета Hurriyet, избирателям, голосующим в воскресенье на всеобщих выборах в Турции, запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, передает РИА «Новости».

По сообщению газеты, избирателю будет разъяснено, что запрещено входить в закрытое помещение для голосования с устройствами записи изображения или связи и что за это предусмотрен штраф, что если такие устройства имеются, их следует оставить и вернуть после окончания процесса голосования. Кроме того, избиратель не должен класть в конверт ничего, кроме бюллетеней, что бюллетени для президентских и парламентских выборов будут помещены в один и тот же конверт.

Тяжело, согласно газете, придется тем, кто не умеет читать и писать, так как им никто не сможет помочь, кроме председателя избирательного участка.

Ранее турецкая оппозиция обещала не отворачиваться от России при победе на выборах.

До этого Кылычдароглу заявил о «вмешательстве Москвы» в турецкие выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о вмешательстве в турецкие выборы. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган также пристыдил конкурента.