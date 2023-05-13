В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком

Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.

Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».

СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.

В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.

Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.

Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.

Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.