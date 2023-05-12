В Кремле назвали условие для продления зерновой сделки

Песков: Продление зерновой сделки возможно при выполнении российских условий

Продление зерновой сделки станет возможным при условии выполнения части условий России, телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, должна быть реализована та часть сделки, в которой прописаны условия России, в данный момент есть только обещания, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что продвижений по переговорам пока нет, активно ведутся контакты.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит свое существование, если договоренности по черноморской инициативе не будут достигнуты к 18 мая.

До этого источник в Стамбуле сообщил, что с большой долей вероятности зерновая сделка может быть продлена на два месяца.

