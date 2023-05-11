Названы предполагаемые сроки продления зерновой сделки

Источник: Зерновая сделка может быть продлена на два месяца

С большой долей вероятности зерновая сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции через коридор в Черном море может быть продлена на два месяца, сообщил источник в Стамбуле по итогам двухдневных переговоров между делегациями России, Украины, Турции и ООН.

По его словам, есть большая вероятность продления сделки на два месяца, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле могут договориться о ее продлении, однако некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором.

Ранее знакомый с переговорами источник заявил, что решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, а слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары.

