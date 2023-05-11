Делегаты по вопросу зерновой сделки захотели ограничить возможности России

Связанный с турецкой делегацией источник: Участники переговоров по зерну хотят ограничить возможности России

Участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле могут договориться о ее продлении, однако некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором, сообщил связанный с турецкой делегацией источник в Анкаре.

По его словам, существует вероятность, что стороны смогут договориться о продлении сделки, однако есть делегаты, которые выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор, передает ТАСС.

Также источник отметил, что для Турции тема продления зерновой сделки является критической в преддверии президентских выборов.

«Нет сомнений, что Турция и Россия вместе идут на этих переговорах. Но проблемы остаются», – подчеркнул он.

Ранее знакомый с переговорами источник заявил, что решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары.