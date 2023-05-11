В МИД назвали возможный срок завершения зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин рассказал о судьбе зерновой сделки, если стороны не смогут договориться к 18 мая

Зерновая сделка прекратит свое существование, если договоренности по черноморской инициативе не будут достигнуты к 18 мая, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он отметил, что обсуждаются разные варианты продления сроков сделки, передает РИА «Новости».

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми», – сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что в первую очередь представители России на переговорах о судьбе сделки в Стамбуле защищают национальные интересы, российских сельхозпроизводителей, производителей удобрений.

«И в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке – она довольно волатильна», – сказал представитель МИД.

Он пояснил, что сейчас исходят из того, что было решение о продлении на 60 дней. Эти 60 дней истекают 18 мая.

«Работа, контакты продолжаются, тем не менее все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся», – пояснил дипломат.

Ранее источник в Стамбуле сообщил, что с большой долей вероятности зерновая сделка может быть продлена на два месяца.