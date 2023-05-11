Эксперт назвал необходимые условия для госконтроля за оборотом подержанных автозапчастей

Эксперт Мосеев назвал необходимые элементы госконтроля за оборотом б/у автозапчастей

Чтобы осуществлять контроль оборота автозапчастей, необходимо разработать сквозную систему учета тех запчастей, которые демонтируются. При этом должен быть список запчастей, которые однозначно утилизируются и больше не используются вторично, сказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт, руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев, комментируя предложение Банка России ввести госконтроль оборота подержанных автозапчастей.

Директор департамента страхового рынка Центрального банка России Илья Смирнов заявил о необходимости разработать оценку качества б/у запчастей и государственную систему контроля за использованием деталей. Он уточняет, что не новые запчасти необходимо тщательно проверять на возможность дальнейшего использования, поскольку не все они могут обеспечить безопасность при ДТП.



«В Европе уже давно существует система контроля за восстановлением сертификации запасных частей для автомобилей. К тому же у них есть четкий перечень того, что можно продавать, а что нельзя. У нас это все не систематизировано, что может приводить к трагическим последствиям, потому что определенные узлы просто восстановлению не подлежат. А если они некачественно восстановлены, то могут привести к аварии на дороге. Поэтому, безусловно, тема давно в воздухе витает», – говорит Мосеев.

По его словам, в России в связи с нехваткой новых запасных частей встал острый вопрос использования деталей, которые были в употреблении. Именно поэтому вопрос о введении госконтроля оборота б/у автозапчастей сегодня как никогда актуален. Спрос на такие детали увеличился – а значит, возрос риск того, что не все запчасти, представляемые продавцами, являются пригодными и достаточно качественными.

«Чтобы осуществлять контроль оборота автозапчастей, необходимо разработать сквозную систему учета тех запчастей, которые демонтируются. При этом должен быть список запчастей, которые однозначно утилизируются и больше не используются вторично. Также должен быть список запчастей, которые возможно использовать без дополнительных операций по восстановлению, и список запчастей, которые можно использовать только после восстановления», – считает автоэксперт.

Соответственно, восстановлением должны заниматься исключительно сертифицированные предприятия, которые проходят постоянный контроль со стороны государства, продолжает собеседник. Вместе с этим следует ввести жесткое наказание за использование контрафактных запасных частей, чтобы сделать рынок ранее использованных деталей максимально прозрачным.

Также эксперт отметил, что запчасти для иномарок в Россию поставляются в недостаточном количестве. Те автовладельцы, которые подпадают под гарантийный ремонт, зачастую все-таки получают услугу. Ряд запчастей провозятся параллельным импортом. «Если мы говорим про оригинальные запчасти, то на рынке их достаточно много, но представлены они не под брендом производителя. Есть, конечно, откровенный контрафакт, который также делает детали более доступными, хоть и непроверенными и ненадежными», – делится Мосеев.

Самая сложная ситуация, по мнению эксперта, отмечается с кузовными запчастями и со стеклами. Если у автовладельца иномарки возникла потребность в обновлении этих деталей, то ждать, к сожалению, придется намного дольше, чем с чем-либо другим. А все потому, что такие запчасти перевозить непросто. Кроме того, сложная ситуация наблюдается с поставками номерных агрегатов (части автомобиля, на которых производителем выбита идентификационная маркировка), включая двигатели автомобилей.

Ранее СМИ сообщали, что члены «Союза автосервисов» планируют договориться с правительством о поддержке самостоятельного производства запчастей для иномарок. Для осуществления этой идеи они предложили обязать зарубежных автопроизводителей делиться технической документацией с независимыми сервисами и производителями компонентов.