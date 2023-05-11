Банк России заявил о необходимости госконтроля оборота б/у автозапчастей

Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили для предотвращения угонов автомобилей, заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

По его словам, решение пришло в связи с таким важным аспектом, связанным с б/у запчастями, как вопрос безопасности. Так, необходимо внедрение методики оценки качества таких деталей, чтобы это не стало причиной новых аварий и человеческих жертв, передает РИА «Новости».

При этом Смирнов отметил, что чаще всего для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых ходовые качества и характеристики безопасности, к примеру, бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова (крылья, двери, капоты и крышки багажника).

Также глава департамента ЦБ добавил, что определить степень влияния некачественного бампера на безопасность при ДТП смогут оценить только эксперты. Однако среди используемых запчастей есть и колесные диски, и крепления, и более важные для безопасности элементы.

«Без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя – нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку», – резюмировал Смирнов.

Ранее стало известно, что российские страховые компании в рамках договоров КАСКО начали вводить ремонт поврежденных деталей автомобиля вместо замены их на новые.