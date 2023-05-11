ЦОС: ФСБ перехватила почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу

ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию почти 500 кг следовавшего в Польшу латиноамериканского кокаина, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно сообщению ЦОМ, ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию крупной партии латиноамериканского кокаина, следовавшего в направлении Польши, передает ТАСС. Сотрудниками ФСБ в ходе досмотра большегрузного автомобиля с турецким государственным регистрационным знаком на российско-белорусской границе в Смоленской области был найден тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок наркотиков. Сотрудники спецслужб установили, что аналогичным маршрутом следует второй автомобиль с партией кокаина.

В ЦОС добавили, что после остановки второй машины в точно так же оборудованном тайнике обнаружены 373 упаковки наркотиков. Вес изъятого в двух фурах кокаина в совокупности составил 492 кг.

В спецслужбе отметили, что с поличным задержан организатор контрабанды наркотиков, ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ЦОС подчеркнули: ФСБ отмечает активизацию европейских и латиноамериканских преступных оргсообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование территории России для транзитного перемещения кокаина в государства Евросоюза.

В частности, ранее на пунктах пропуска через госграницу сотрудниками ФСБ были изъяты три особо крупные партии наркотиков, доставленные трансграничными наркокартелями. Одна из них (массой 2391 кг) была ввезена в Россию в марте 2022 года вместе с бананами в рефрижераторном контейнере, прибывшим морским торговым сообщением в порт Ленобласти из Эквадора. Еще 598 кг кокаина обнаружили в декабре 2022-го среди груза с замороженным мясом, ввезенным в Петербург морским контейнеровозом из Парагвая.

«При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, однако не приводятся факты изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны», – заключили в ФСБ.

Ранее ФСБ изъяла 700 кг перевозившегося из одной из латиноамериканских стран через Россию в ЕС кокаина на сумму более 2,5 млрд рублей.