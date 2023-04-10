ФСБ задержала 700 кг перевозившегося через Россию кокаина на 2,5 млрд рублей

ФСБ изъяла 700 кг перевозившегося из одной из латиноамериканских стран через Россию в ЕС кокаина на сумму более 2,5 млрд рублей.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что ведомством была пресечена попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзита крупной партии наркотиков. Были установлены трое иностранцев, являющихся гражданами Колумбии и одного из государств Евросоюза, которые прибыли в Россию с целью проведения многоэтапной операции по перевозке наркотиков. Члены картеля были задержаны с поличным, причем у них было обнаружено 699 кг кокаина.

Специалисты считают, что оптовая стоимость указанной партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей, при этом розничный сбыт мог принести синдикату не менее 6 млрд рублей.

В ФСБ рассказали, что оптовую партию латиноамериканского кокаина с начала доставили в Москву, а затем разместили на складе в Московской области, который был арендован на подставное лицо. Планировалось в дальнейшем отправить кокаин в одну из стран Евросоюза, но часть наркотиков преступники намеревались сбыть в России.

Следственным управлением ФСБ в отношении троих наркодилеров возбуждено дело, они заключены под стражу. Согласно российскому законодательству, им грозит наказание до 20 лет.

В конце прошлого года сообщалось, что ФСБ и ФТС пресекли деятельность группы, ввозившей наркотики из Европы через Украину в Россию.