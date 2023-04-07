Стало известно о проведении спектаклей с участием Козловского в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского, заявил брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский.

По его словам, спектакли планируются и в Москве, и в Петербурге, согласно расписанию театров. Так, Козловский выступит 16 апреля и 14 мая в спектакле «Поколение Маугли», а на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге сыграет 20 апреля в «Гамлете» и 22 апреля в спектакле «Коварство и любовь», передает РИА «Новости».

Тем временем в театре отметили, что актер не увольнялся, он официально работает в Малом драматическом театре с 2007 года.

«Занят в спектаклях репертуара – «Вишневый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь», – рассказали в МХТ имени Чехова.

Ранее Басманный суд Москвы взыскал с актера Данилы Козловского 400 тыс. рублей по иску агентства недвижимости «БЦ Машкова, 13».